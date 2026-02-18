Doña Carlota: Sentencian a 6 años de cárcel a Víctor “N”, el sujeto que intentó despojarla de su casa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez dictó 6 años de prisión a Víctor “N”, uno de los sujetos acusados por el delito de despojo de vivienda en agravio de la conocida como Doña Carlota, tras los hechos ocurridos en el municipio de Chalco.

Víctor “N” enfrenta prisión por despojo

El caso comenzó cuando un grupo de personas ingresó sin autorización a la casa de la señora Carlota “N” y sacó pertenencias del inmueble ubicado en la unidad habitacional Ex-Hacienda Guadalupe. La situación fue denunciada oficialmente ante la Fiscalía; sin embargo, ante la inacción reportada por la familia, los hechos escalaron y se viralizaron imágenes de Doña Carlota disparando contra un grupo de personas y matando a dos de los supuestos invasores.

Posteriormente, en un operativo conjunto entre la FGJEM y la Fiscalía de la Ciudad de México, fueron detenidos Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N” por presunta participación en el despojo de la vivienda. Víctor “N” ya enfrentaba otro proceso penal y se encontraba recluido cuando se le notificó la nueva orden por despojo.

¿Doña Carlota sigue en prisión?

Doña Carlota, la mujer de 74 años detenida tras disparar y matar a dos presuntos invasores en Chalco, Estado de México, sigue en prisión. Una jueza del Poder Judicial del Estado de México le negó la medida de prisión domiciliaria o libertad condicional, por lo que continuará recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco mientras avanza su proceso penal.

La defensa había solicitado que pudiera llevar su proceso en casa debido a su edad y al deterioro de su salud, incluyendo enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, pero la autoridad judicial rechazó cambiar la medida cautelar. El argumento principal de la jueza fue el riesgo de fuga y la falta de acreditación de un domicilio adecuado para su arraigo domiciliar.

Doña Carlota sigue en prisión preventiva justificada, en espera de que continúe su proceso legal por homicidio y lesiones derivado del enfrentamiento en el que murieron dos personas acusadas de invasión de su vivienda.