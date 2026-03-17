Diputados de Morena podrían donar parte de su salario para ayuda humanitaria a Cuba

Los más de 250 diputadas y diputados federales de Morena aportarán parte de sus salarios para apoyo a Cuba que atraviesa por una de más severas crisis económicas de su historia.

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¿Cómo será el apoyo a Cuba de los legisladores?

Igual que lo hicieron los 49 diputados del PT que aportaron ya cada uno 20 mil pesos para adquirir víveres y mandarlos a Cuba, ahora el líder de los legisladores guindas en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que este miércoles propondrá a sus compañeros de bancada hacer una cooperación para la ayuda humanitaria.

El zacatecano aclaró que se trata de un acto de solidaridad con dinero de cada legislador pues no se utilizaría ni un centavo del presupuesto camaral, la solidaridad, insistió, es con el pueblo de Cuba que sufre, no con el régimen político que priva en la isla.

“Nuestra solidaridad no es con el régimen, no calificamos ni descalificamos al régimen. Nuestra solidaridad es con la gente que sufre, con los ciudadanos, con los habitantes, con los niños y niñas de Cuba. Y si el grupo determina aportar con una cantidad de su dieta, bien, no se va a disponer de un solo cinco del presupuesto institucional de la Cámara, la aportación sería con el carácter individual del ingreso de cada diputado o diputada”. —

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¿Qué postura mantienen sobre el gobierno cubano?

Cuestionado si está de acuerdo con el gobierno cubano que tiene a cientos de presos políticos y viola los derechos fundamentales de su población, Ricardo Monreal dijo no erigirse como juez internacional para denunciar o no al régimen cubano, pues en México se cree firmemente en el principio de autodeterminación de los pueblos.

“No nos metemos nosotros con otros países como no quereos que se metan con nosotros, la Constitución es muy clara en la política exterior hay principios y uno de ellos es la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no somos jueces internacionales para calificar o denunciar ningún tipo de manifestaciones internas en aquél país. Deseamos que todo se resuelva por la vía pacífica, por la vía institucional y ese es el único llamado que hacemos”. —

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados dijo que el apoyo de los legisladores morenistas a la población cubana se haría con transparencia y legalidad.

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