Diputados del PT donan 20 mil pesos cada uno como apoyo a Cuba por crisis económica

La diputada federal por el Partido del Trabajo, (PT), Lilia Aguilar Gil, reveló que los 49 integrantes de su grupo parlamentario aportaron recientemente 20 mil pesos cada uno como donativo para brindar apoyo a Cuba que sufre una severa crisis económica.

En entrevista telefónica, dijo ver con buenos ojos que la población mexicana pudiera apoyar con ayuda humanitaria al pueblo hermano de la isla, como lo pidió el expresidente Andrés Manuel López Obrador y un grupo de personalidades que solicitan donativos para Cuba.

¿Cómo se entregará el donativo para los ciudadanos cubanos?

Por ello, la legisladora por Chihuahua informó que desde hace tiempo los diputados del PT hicieron ya una cooperación monetaria que ya fue entregada para adquirir víveres que están siendo entregados a la población cubana.

“En el caso del dinero de apoyo a Cuba nosotros en el grupo parlamentario habíamos acordado desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a presentar esta complicación, la participación de cada uno de nosotros con 20 mil pesos que ya fueron entregados a la coordinación del grupo, con lo que se están comprando insumos para entregarlos a través de los canales oficiales como la embajada y directamente con la relación que siempre hemos tenido con el gobierno cubano”.

¿Cuál es la postura del PT respecto al Plan B electoral?

En otro tema, la diputada del PT se refirió al Plan B que enviará este martes la presidenta Sheinbaum al Congreso federal, dijo que esta nueva propuesta en materia electoral no afecta al sistema democrático sino busca ahorrar gastos burocráticos en estados y municipios.

“El Plan B específicamente se refiere al ahorro y la redirección de los gastos en lo que se considera gastos burocráticos excesivos o suntuosos y para adecuar la representación en los municipios. Entonces, nosotros creemos que mantiene el sistema democrático, no elimina la representación de distintas voces en los cabildos ni en los distritos locales”.

La diputada Lilia Aguilar señaló que por esas razones el PT y también el Partido Verde decidieron avalar el nuevo proyecto presidencial en materia electoral.

Síguenos en Google News y encuentra más información