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  • 17 MAR 2026, Actualizado 13:05

Detienen en Ecatepec a hombre por caso de violencia familiar contra su hijo

Un caso de violencia familiar en Ecatepec dejó a un menor de 7 años hospitalizado, tras ser agredido por su padre en estado de ebriedad.

Detienen a hombre que golpeó a su hijo de 7 años en Ecatepec

Detienen a hombre que golpeó a su hijo de 7 años en Ecatepec

José Cruz

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, detuvieron a un sujeto, el cual se encontraba en estado de ebriedad tras golpear a su hijo de siete años, a quien le provocó diversas lesiones en el rostro; se había atrincherado en un cuarto, en la colonia Arboledas Xalostoc.

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¿Cómo ocurrió el caso de violencia familiar en Ecatepec?

Los uniformados recibieron una llamada por Centro de Mando para acudir a la calle Felipe Ángeles, donde reportaron una alteración al orden, denunciando que un hombre había golpeado a su hijo, y se había encerrado en un cuarto.

Al ver que el sujeto se encontraba muy agresivo, solicitaron la intervención policial, cuando llegaron los uniformados les arrojó piedras, vidrios y desarmadores, por lo que los policías del sector 7 y 9 ingresaron para someterlo.

¿Cuál es el estado de salud del menor?

Familiares del pequeño pudieron resguardar a Julio César de 7 años, quien resultó con una cortada en la cabeza, la ceja y múltiples golpes en el cuerpo, y fue trasladado por sus familiares al Hospital General Dr. José María Rodríguez, donde quedó internado para su valoración médica.

Detienen a hombre que golpeó a su hijo de 7 años en Ecatepec

Al lugar también se presentaron elementos de la Unidad de Atención a Víctimas de la Policía Municipal quienes otorgaron contención psicológica al menor de siete años, así como a su familia, y brindaron acompañamiento hasta el hospital.

Por estos hechos fue detenido Francisco Javier “N” y trasladado a las instalaciones de la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, donde se inició una denuncia por lesiones.

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