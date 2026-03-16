Relación México-EUA: Sheinbaum descarta urgencia de reunión con Trump

La relación México-EUA continúa como un tema central en la agenda bilateral, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum negara que sea una prioridad sostener una nueva llamada o un encuentro presencial con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien en días recientes insistió en que en México gobiernan los cárteles del crimen organizado.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que todavía se analizará el momento adecuado para un encuentro cara a cara en el que se aborden temas como la seguridad.

“Pues ya vamos a ver el mejor momento, hay momentos de desacuerdos, cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio, ahora inicia estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término.

-Pero formalmente ¿está buscando usted una reunión con su homólogo?

-Hemos hablado varias veces y siempre hemos dicho, bueno, ya nos veremos pronto, ya vamos a ver cuándo definimos esta reunión”.

TE PODRÍAN INTERESAR: Trump dice que México es el epicentro de la violencia del narcotráfico en América Latina

Declaraciones sobre crimen organizado y diálogo bilateral

La presidenta también señaló que corresponderá al mandatario estadounidense explicar las razones de sus declaraciones sobre el supuesto control de cárteles en México.

“Bueno, pues él tiene que contestarlo, ¿no? No soy yo quien tenga que contestarlo. Nosotros, como decimos, en México gobierna el pueblo de México, quien nos eligió fue el pueblo. Y respondemos al pueblo de México, y buscamos siempre una buena relación con los Estados Unidos.

-¿Una nueva llamada, presidenta, en estos días, en este contexto?

-Pues vamos a ver. Hoy se reúnen los equipos, también en materia de seguridad va a haber algunas reuniones. Entonces, pues ya vamos a buscar el mejor momento para la llamada”.

TE PODRÍAN INTERESAR: Trump confirma plan para atacar por tierra a cárteles mexicanos

Principios de la política exterior y cooperación

La mandataria reiteró que la prioridad de su gobierno es mantener la relación México EUA bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación internacional.

“Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra autodeterminación, el respeto y el apoyo mutuo, la confianza, son los cuatro principios. A ver, ponlos, de nuevo, para que no haya ninguna duda. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Esa ha sido, esos han sido los principios que han marcado nuestra relación y que ellos los entienden bien. Entonces, vamos a seguir buscando una buena relación siempre”.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo Federal expresó confianza en que los acercamientos diplomáticos que continúen entre ambos países den resultados positivos no solo en materia de seguridad, sino también en temas económicos y comerciales, especialmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

TE PODRÍAN INTERESAR: México, EEUU y Canadá negocian acuerdo de franquicias ante revisión del T-MEC

ahz.