Trump confirma plan para atacar por tierra a cárteles mexicanos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó que su estrategia contra el narcotráfico incluye acciones por tierra dirigidas a los cárteles mexicanos, una postura que marca un endurecimiento de su discurso en materia de seguridad y crimen organizado.

En declaraciones recientes para la cadena Fox News, Trump afirmó que Estados Unidos “no puede seguir tolerando” la actividad de los cárteles mexicanos y que su plan contempla operaciones terrestres para frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. El mandatario no detalló fechas, alcances ni mecanismos específicos, pero insistió en que se trata de una prioridad de seguridad nacional.

Alcances y límites legales

Especialistas en derecho y seguridad recuerdan que cualquier operación militar o de fuerzas federales en territorio extranjero implicaría marcos legales complejos, además de coordinación con el país involucrado. En Estados Unidos, acciones de este tipo suelen requerir autorizaciones del Congreso o acuerdos bilaterales, según el alcance y la naturaleza de la misión.

Trump ha defendido que su enfoque sería “decisivo”, pero críticos señalan que la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia han sido históricamente los mecanismos utilizados para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

El anuncio de Trump en Fox News generó reacciones encontradas. Mientras sectores afines a Trump respaldan una postura más dura, voces diplomáticas y analistas advierten que una intervención terrestre unilateral podría tensar la relación entre Estados Unidos y México, además de generar efectos colaterales en seguridad regional.