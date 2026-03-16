Liderazgo femenino crece en el sindicalismo mexicano

Crece la presencia de las mujeres en el sindicalismo mexicano, afirma el secretario del Trabajo y Previsión Social Federal, Marath Bolaños FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La reforma laboral en México comienza a reflejar avances concretos en los derechos y la participación de las mujeres dentro de la vida sindical. A más de seis años de su implementación, el liderazgo femenino en los sindicatos prácticamente se duplicó, refirió el secretario del Trabajo Marath Bolaños.

Al participar en el 70 Consejo Nacional Ordinario de la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina (CROC), el secretario del Trabajo destacó que el actual momento político también se refleja en el ámbito laboral y sindical. ‘Es tiempo de mujeres’, afirmó al reconocer la creciente participación femenina en las organizaciones de trabajadores.

“Son una organización de trabajadoras y trabajadores que de entrada me hacen notar con muchísima claridad de que sin duda alguna hay realidad con lo que nuestra presidenta dijo: es tiempo de mujeres, sostuvo Marath Bolaños.

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El Secretario @marathb participó en el LXX Consejo Nacional Ordinario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos #CROC, donde compartió los avances históricos de la #PrimaveraLaboral que han beneficiado a millones de personas trabajadoras en México. pic.twitter.com/rdTIgry44G — STPS México (@STPS_mx) March 13, 2026

Crece presencia femenina en dirigencias sindicales

Datos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral señalan que entre 2021 y 2025 el número de mujeres que encabezan una secretaría general sindical pasó de 8.9 por ciento a 17.8 por ciento, lo que representa a 939 mujeres al frente de sus organizaciones.

El avance también se observa en otros espacios de decisión. De las 78 mil 175 carteras sindicales registradas en el país, 23 mil 632 están ocupadas por mujeres, es decir, el 30 por ciento de los cargos de representación y toma de decisiones dentro de las dirigencias.

Este crecimiento en mujeres sindicatos, dijo el funcionario, responde a la reforma laboral de 2019, que incorporó en la Ley Federal del Trabajo la obligación de garantizar la representación proporcional de mujeres y hombres en las directivas sindicales.

El artículo 371 establece que las organizaciones deben integrar sus dirigencias de acuerdo con la proporción de género de sus afiliados.

“Estamos viviendo tiempos inéditos en varios sentidos, como ya les dije, al menos algunos de los datos de lo que consideramos que es una primavera de los derechos laborales, que además corresponde a todas y todos nosotros seguir cuidando para seguir avanzando al respecto”, apuntó el titular de la STyPS.

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Revisión de directivas y cumplimiento de la ley

Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral revisa cada trámite de modificación de directiva sindical, conocido como “toma de nota”, verificando que exista la proporcionalidad de género.

Incluso, la institución implementó una herramienta digital que permite a los sindicatos calcular previamente si cumplen con el requisito establecido por la ley.

En caso de que una directiva no acredite esta proporcionalidad, se otorga una prórroga para que el sindicato reponga su elección y ajuste la integración conforme a la norma.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, estas cifras muestran que la democracia sindical en México avanza hacia dirigencias más incluyentes. La participación femenina en los sindicatos ya no es una excepción, sino una tendencia que fortalece los derechos de las mujeres a participar, decidir y liderar dentro del mundo laboral, puntualizó.