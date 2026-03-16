FGR investiga alteración de pruebas en sitio donde fue abatido “El Mencho”

Vista exterior de la cabaña de lujo en Tapalpa, Jalisco, caracterizada por su arquitectura rústica con acabados en piedra laja, muros de adobe y techos de teja.

La Fiscalía General de la República dio a conocer que el sitio donde se registró el operativo Tapalpa que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, fue alterado y contaminado debido a que varias personas ingresaron sin autorización.

Interior de la cocina de la cabaña de "El Mencho" que muestra una amplia isla de y acabados en madera; una gran acumulación de víveres, alimentos y artículos personales distribuidos de manera desordenada sobre las superficies. Ampliar

Te podría interesar: Narconómina de “El Mencho” exhibe presunta red de policías comprados

¿Por qué se investiga la alteración del sitio del operativo Tapalpa?

Asimismo, se informó que se inició una indagatoria contra servidores públicos por no haber preservado el lugar de los hechos.

Por ello, la institución señaló que no pudo determinar si los objetos o indicios que se encontraron en seis cabañas del fraccionamiento de Tapalpa, Jalisco, realmente estaban ahí.

Agregó que tampoco es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas.

Habitación de la cabaña en Tapalpa, donde se aprecia el desorden en la vestidura de la cama y la ropa acumulada en el mobiliario. Ampliar

También puedes leer: El 85, exsocio de El Mencho, se declarará culpable en Washington en abril

¿Habrá sanciones por no preservar el lugar de los hechos?

Indicó que esta situación será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, aunque adelantó que ya se inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservar el sitio.

Asimismo, la FGR refirió que el lugar de los hechos no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial, motivo por el cual no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que se solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente.

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue reclamado ante la FGR. Ampliar

Encuentra más: Jalisco en alerta máxima: Funeral de “El Mencho” fue custodiado por Guardia Nacional y el Ejército

¿Cómo continúa la investigación del caso?

Finalmente, mencionó que continúa con las investigaciones relacionadas con este caso y mantendrá informada a la opinión pública, conforme el debido proceso lo permita.

Síguenos en Google News y encuentra más información