Narconómina de “El Mencho” exhibe presunta red de policías comprados

En entrevista con Carlos Loret de Mola David Aponte, director editorial de El Universal habló sobre la narconómina de “El Mencho” y dijo que el Gobierno Federal debe demostrar que tiene que cortar la red de protección a criminales que han tenido durante los tres sexenios anteriores porque al menos tenían compradas a 17 policías municipales de Jalisco Colima y Michoacán y estatales con la finalidad de crear un cinturón de seguridad en donde se encontraba con una ruta de escape.

“Los narcotraficantes, en este caso “El Mencho” no ven colores, lo que reparten son billetes verdes para tener protección y seguir operando sus negocios”. — David Aponte, director editorial de El Universal

¿Qué revela la narconómina sobre policías y red de protección?

Aponte informó que el corredor que tenían establecido también se utilizaba para diversas actividades criminales como el tráfico para recibir armas y distribuirlas. Los documentos muestran que “El Mencho” tenía una gran actividad operativa y los bloqueos y violencia criminal del pasado 22 de febrero demuestran que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en una veintena de estados del país.

¿Cómo se encontraron los documentos de la narconómina?

Relató que los reporteros Manuel Espino, Valente Rosas y Diego Prado estuvieron en las cabañas, entraron después del operativo y los días posteriores cuando encontraron una camioneta lujosa cuatro por cuatro la cual contenía papeles con la “narconomina”.

“Creo yo que el grupo de élite que llegó a perseguir “El Mencho”, hizo su tarea, registró las dos cabañas, pero no son ministerios públicos, no son peritos, no son parte de la Fiscalía General de la República, digamos, no custodió el lugar. Y quiero entenderlo también por qué no, porque en ese momento era demasiada tensión, no sabían si iban a tener capacidad de fuego hacia ellos en una respuesta posterior”. — David Aponte, director editorial de El Universal

