El 85, exsocio de El Mencho, se declarará culpable en Washington en abril

Erick Valencia Salazar, también conocido como el 85, es señalado como el sucesor de Ignacio "Nacho" Coronel

Erick Valencia Salazar, conocido como “El 85”, pieza clave en la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exaliado de Nemesio Oseguera “El Mencho”, se declarará culpable de cargos de narcotráfico el próximo 7 de abril en una corte federal de Washington.

Se trata del primero de los 97 capos expulsados el año pasado por México hacia los Estados Unidos que decide rendirse y no buscará ir a juicio para defender su inocencia. Todo ello a cambio de una potencial reducción de su pena.

Para la administración del presidente Donald Trump significa una victoria que le representa ahorrarse el tiempo y los recursos de ir a un juicio. Además, Valencia Salazar podría volverse testigo colaborador en caso de que cuente con información que sea atractiva para los fiscales.

De acuerdo con los registros judiciales revisados por Así las Cosas PM el juez a cargo del proceso, James E. Boasberg, ordenó que sea el próximo 7 de abril a las 10 de la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia en la que Valencia Salazar modificará su declaración original de no culpabilidad y se dará lectura al acuerdo firmado por las partes.

Dicho acuerdo podría incluir una cláusula de colaboración, así como los cálculos de la pena que podrían aplicársele.

A cambio de renunciar a su derecho a defenderse y de otros compromisos que Valencia acuerde firmar, este podría recibir beneficios como una pena de prisión menor a la más grave así como condiciones no tan severas de encarcelamiento. Si, además, se vuelve testigo colaborador, podría significar la posibilidad de salir antes de prisión.

El primero de varios

Valencia Salazar es el primero de los 97 capos y narcotraficantes de alto nivel expulsados por México el año pasado que consuma su rendición y renuncia al derecho que tienen de ir a juicio a cambio de la promesa de una eventual pena reducida. Pero hay varios más que se encuentran en esa negociación.

Uno de ellos es Abigail González Valencia alias “El Cuini”, cuñado del ya fallecido Mencho y considerado por Estados Unidos como uno de los cerebros financieros del cartel. El próximo 12 de marzo hay una audiencia de revisión del proceso programada en su caso en la que podrían darse novedades de la negociación que se presume se encuentra en marcha.

Otros que también ya ha iniciado negociaciones de posible culpabilidad son Servando Gómez Martínez alias “La Tuta” y Vicente Carrillo Fuentes. En contraste, hay otros procesados como los hermanos Miguel Angel y Omar Treviño Morales, lideres de Los Zetas, que han desplegado múltiples recursos defensivos de cara a un potencial juicio.

¿Quién es el 85?

A finales de la década de los 2000, tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, Valencia Salazar fundó el CJNG junto con “El Mencho” y otros líderes. Se le atribuye la creación del grupo armado “Los Mata Zetas”, que originalmente servía como brazo armado del Cártel de Sinaloa para combatir a Los Zetas.

Tras su primera captura en 2012 (la cual él atribuyó a una traición de “El Mencho”) y su posterior liberación en 2017 por fallas en el debido proceso, Valencia Salazar rompió definitivamente con el CJNG. Fundó el Cártel Nueva Plaza, una organización rival que buscó disputar el control de Jalisco a “El Mencho”, lo que desató una ola de violencia intensa en la región de Guadalajara.

Fue recapturado por el Ejército Mexicano el 4 de septiembre de 2022 en un operativo en Tapalpa, Jalisco. En febrero fue expulsado junto con otros 28 narcotraficantes hacia los Estados Unidos,