Jalisco en alerta máxima: Funeral de “El Mencho” fue custodiado por Guardia Nacional y el Ejército

Con fuerte despliegue militar, se realizó en Zapopan el funeral ligado a “El Mencho”. Getty Images

Este lunes 2 de marzo de 2026, el estado de Jalisco vivió una jornada de alta tensión tras la realización del funeral atribuido a “El Mencho”, en el municipio de Zapopan. El servicio funerario se llevó a cabo bajo un amplio operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía estatal.

De acuerdo con los reportes oficiales, alrededor de 80 elementos de seguridad fueron desplegados en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en el cruce de Avenida Aviación y Santa Margarita, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el orden público.

Miles de flores llegaron a la funeraria donde presuntamente esta el cuerpo de "El Mencho". Getty Images / Anadolu Ampliar

Operativo de la Guardia Nacional y Ejército en funeral de “El Mencho” en Zapopan

El cortejo fúnebre arribó aproximadamente a las 12:02 horas, acompañado por dos carrozas y arreglos florales visibles. A su llegada a la capilla, el féretro fue recibido con música de banda, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para su ingreso y posterior traslado al área de inhumación.

Durante todo el servicio, las autoridades mantuvieron vigilancia permanente tanto en los accesos como al interior del cementerio. La zona registró presencia policial constante y monitoreo preventivo ante cualquier posible alteración.

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército custodiaron la funeraria Recinto de la Paz en Zapopan. Getty Images / Anadolu Ampliar

Zapopan bajo vigilancia tras funeral atribuido a “El Mencho”

Las corporaciones federales y estatales reforzaron la seguridad en puntos estratégicos de Zapopan para evitar concentraciones masivas o actos de violencia. La circulación vehicular en las inmediaciones del panteón se mantuvo bajo supervisión, sin que hasta el momento se reportaran incidentes mayores.

El despliegue responde al contexto de seguridad que vive la entidad tras recientes operativos contra grupos delictivos en la región. Autoridades señalaron que el operativo tuvo carácter preventivo y se mantendrá vigilancia en los próximos días.

La situación mantiene a Jalisco en alerta, mientras las autoridades continúan con acciones coordinadas para preservar el orden y la seguridad en la zona metropolitana.