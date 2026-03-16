Con producción de morfina, diputado propone convertir a Sinaloa en potencia mundial

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El mercado global de la producción de morfina tiene un valor aproximado de 30 mil millones de dólares; en Estados Unidos alcanza cerca de 8 mil millones al año, lo que representa ocho veces el valor de producción de toda la fruta y legumbre de Sinaloa, estimado en mil millones de dólares.

Además, “en México no producimos morfina, la importamos toda de Estados Unidos”, compartió el diputado del PRI, Mario Zamora, quien propone convertir a su estado en una potencia en el cultivo de amapola y la producción farmacéutica de morfina.

En el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el legislador sinaloense aseguró que el modelo actual en Sinaloa está agotado y que actualmente el discurso público se centra en temas de violencia e inseguridad.

En Sinaloa solo se habla de muertos y desaparecidos, levantados y negocios cerrados, ¿Qué quieren hacer de Sinaloa un cuartel?, conozco bien el estado y ese no es el camino”. —

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Propuesta para legalizar el cultivo de amapola

El diputado afirmó que para la gente de Sinaloa, ”es preferible dedicarse al cultivo de la amapola”, aunque precisó que esto tendría que realizarse dentro de un marco legal, ya que actualmente no es legal su cultivo en México.

El plan diseñado para impulsar la producción de morfina en México contempla crear una empresa del Estado Mexicano, que opere bajo un modelo regulado y certificado por un órgano internacional.

Según explicó, la propuesta ya fue compartida con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, quien mostró interés en el proyecto.

Incluso, dijo haber sostenido conversaciones con “un laboratorio en California” que estaría dispuesto a invertir millones de dólares en la investigación, siembra de amapola y producción de morfina.

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El llamado Triángulo Dorado que incluye a Sinaloa es zona de cultivo ilegal de amapola, planta de la que se extrae el opioide para producir la morfina. / ValentynVolkov Ampliar

Producción mundial y antecedentes históricos

Zamora recordó que actualmente solo dos países, Turquía y Australia, siembran amapola, la procesan y exportan morfina a distintos mercados del mundo, luego de que modificaran sus marcos legales a principios de los años setenta.

La morfina, explicó no tiene sustituto sintético, ya que se obtiene directamente de la amapola; su cultivo se adapta a regiones de Sinaloa, particularmente en el Triángulo Dorado, y destacó que su producción es principalmente manual debido a la delicadeza del proceso.

También aseguró que existe tradición en el cultivo, pues dijo que esta planta “llegó a México en 1941, cuando Estados Unidos decide participar en la Segunda Guerra Mundial y debía tener la certeza de contar con la morfina para su personal en combate”.