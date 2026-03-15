Oscar 2026: ¿Dónde puedo ver los premios de La Academia EN VIVO hoy 15 de marzo?

¡Los Oscar 2026 están aquí! El galardón más importante para el séptimo arte comienza hoy. Y si quieres ver la contienda donde participará Guillermo del Toro, te dejamos todos los detalles para que no te pierdas nada del premio de La Academia.

¿Dónde ver EN VIVO los Oscar 2026?

La premiación organizada por La Academia, reconoce cada año a las mejores películas, actores, directores y producciones en general de la industria cinematográfica. Los Oscar sin duda, son esas ceremonias que nadie se quiere perder.

Ese año no es la excepción, pues los Oscar 2026 promete momentos destacados, presentaciones musicales y sorpresas con algunas de las películas más comentadas del último año. Así que si no te quieres perder la ceremonia, tienes dos opciones para verlos:

Canal de televisión: TNT

TNT Streaming: HBO Max

Ambas plataformas transmiten la ceremonia completa, incluyendo la alfombra roja y la premiación.

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A qué hora empiezan los Oscar 2026

La ceremonia principal comienza aproximadamente a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, la alfombra roja de los Oscar 2026 inicia alrededor de las 17:00 horas, donde se pueden ver a las celebridades, nominados y presentadores antes del evento principal.

La gala se lleva a cabo desde el icónico Dolby Theatre en Los Ángeles, uno de los escenarios más importantes de la industria cinematográfica.

Los latinos que están nominados en los Oscar 2026

La edición 98 de los Oscar 2026 también cuenta con presencia latina en distintas categorías, tanto en actuación como en áreas técnicas del cine. Entre los nominados destacados se encuentran:

Wagner Moura – nominado a Mejor Actor por la película The Secret Agent.

Benicio del Toro – nominado a Mejor Actor de Reparto por One Battle After Another.

Guillermo del Toro – nominado en Mejor Guion Adaptado y Mejor Película por Frankenstein.

José Antonio García – nominado a Mejor Sonido por su trabajo en One Battle After Another.

Cruz Contreras – nominado en Mejor Película Animada por KPop Demon Hunters.

Ivel Hernández – nominada en Mejores Efectos Visuales por Avatar: Fire and Ash.

En total, el talento latino suma más de una decena de nominaciones en distintas categorías, reflejando la creciente presencia de cineastas, actores y técnicos de América Latina en la industria cinematográfica global.