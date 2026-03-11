Mojtaba Jamenei, nuevo líder de Irán, habría resultado herido en el ataque que mató a Ali Jamenei

Mojtaba Khamenei, nuevo líder de Irán, habría resultado herido en el ataque que mató a Ali Khamenei / NurPhoto

Espionaje israelí cree que el nuevo líder de Irán resultó herido en el bombardeo que mató a Ali Khamenei

Los servicios de inteligencia de Israel creen que Mojtaba Jamenei, quien recientemente asumió el liderazgo supremo de Irán, habría resultado herido durante el bombardeo que terminó con la vida de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, el ataque ocurrió a finales de febrero contra instalaciones vinculadas a la cúpula del poder iraní en Teherán. El bombardeo provocó la muerte del histórico líder iraní y generó un abrupto reacomodo dentro del sistema político del país.

Según las evaluaciones de inteligencia israelí, Mojtaba Jamenei también se encontraba en el lugar del ataque y habría sufrido lesiones, lo que explicaría su ausencia pública desde que fue designado como nuevo líder supremo.

Un liderazgo marcado por el silencio y las dudas

Desde su nombramiento, Mojtaba Jamenei no ha realizado apariciones públicas relevantes, lo que ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud y su ubicación.

Fuentes citadas por medios internacionales señalan que el nuevo líder iraní podría haber sufrido heridas en extremidades, aunque autoridades de Irán han restado importancia al tema y aseguran que el dirigente continúa ejerciendo sus funciones.

El hermetismo del régimen iraní sobre la salud de sus líderes ha contribuido a que la información disponible dependa en gran medida de reportes de inteligencia y filtraciones diplomáticas.

La muerte de Ali Khamenei sacude al poder en Irán

La muerte de Alí Jamenei, quien durante décadas concentró el máximo poder político y religioso del país, representó uno de los mayores golpes a la estructura del régimen desde la revolución islámica de 1979.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, fue rápidamente señalado como sucesor dentro del complejo sistema político iraní, donde el líder supremo ejerce una influencia decisiva sobre el gobierno, las fuerzas armadas y las instituciones religiosas.

El ascenso de Mojtaba también ha sido motivo de debate entre analistas y sectores críticos del régimen, quienes consideran que su designación podría consolidar una dinámica cercana a una sucesión familiar dentro del poder iraní.

Un conflicto regional en plena tensión

El contexto en el que ocurre esta transición es especialmente delicado. Las tensiones entre Irán y Israel se mantienen en niveles elevados, con episodios militares y operaciones encubiertas que han intensificado el conflicto en Medio Oriente.

En ese escenario, el posible estado de salud del nuevo líder iraní se ha convertido en un tema de interés estratégico para los servicios de inteligencia y gobiernos de la región.

Mientras tanto, la falta de apariciones públicas de Mojtaba Khamenei continúa alimentando preguntas sobre la estabilidad interna del liderazgo iraní en uno de los momentos más sensibles para la política del país.