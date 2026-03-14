Evalúan refugios temporales en La Paz, BCS ante próxima temporada ciclónica

Con el objetivo de presupuestar, reparar y operar los refugios temporales que funcionarán en la próxima temporada de lluvias y huracanes 2026 , personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, llevaron a cabo recorridos de supervisión en los refugios temporales ubicados en el municipio de La Paz, Baja California Sur.

Se supervisaron las condiciones actuales de infraestructura de inmuebles, tales como ventanas, baños, cisternas y conectividad eléctrica, que deberán estar en óptimas condiciones en cada refugio temporal en caso de ser necesario su utilización.

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Revisan infraestructura de refugios temporales en La Paz

Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Francisco Cervantes Navarro, destacó la importancia de estos recorridos de verificación, ya que permiten constatar que los inmuebles cuenten con las condiciones óptimas para brindar protección a familias y habitantes que lo necesiten durante la temporada ciclónica.

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Plan contempla 32 refugios en zonas urbanas y rurales

En total se contemplan 32 refugios temporales dentro del Plan A del Consejo Municipal de Protección Civil, de los cuales 8 se encuentran en la zona urbana y 24 en comunidades rurales, incluyendo las delegaciones de Los Planes, Todos Santos, Los Dolores, Los Barriles, San Antonio, El Pescadero, El Carrizal y El Sargento.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención que impulsa el Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil en coordinación con autoridades estatales y federales, con el propósito de brindar seguridad y protección a la población ante fenómenos meteorológicos que pudieran presentarse.

ahz.

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