El Niño: Alertan cuándo podría desarrollarse y qué pasaría con el clima este 2026

El fenómeno climático El Niño podría regresar en 2026 y los científicos ya siguen de cerca su evolución. Diversos centros de investigación y organismos meteorológicos internacionales advierten que existe una probabilidad significativa de que el fenómeno se desarrolle durante la segunda mitad del año.

Según estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), hay entre 50% y 60% de probabilidad de que las condiciones de El Niño aparezcan entre julio y septiembre de 2026.

Antes de eso, los modelos climáticos prevén que el planeta pase por una etapa ENSO neutral, luego de que el fenómeno La Niña se debilite durante los primeros meses del año.

¿Qué es el fenómeno El Niño?

El Niño forma parte del sistema climático conocido como Oscilación del Sur El Niño (ENSO), un ciclo natural que altera la temperatura del océano Pacífico ecuatorial y modifica los patrones del clima en gran parte del planeta.

Cuando se desarrolla, las aguas del Pacífico central y oriental se calientan más de lo normal, lo que cambia la circulación atmosférica y provoca efectos climáticos en diferentes regiones del mundo.

Este fenómeno suele aparecer cada dos a siete años y puede durar varios meses.

¿Qué podría pasar con el clima en 2026?

Si El Niño se forma en 2026, los expertos advierten que podría provocar cambios importantes en el clima global.

Entre los efectos más comunes están:

Aumento de temperaturas globales, ya que el fenómeno suele elevar el calor promedio del planeta.

Lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones del mundo.

Sequías en otras zonas, especialmente en partes de América Latina y Asia.

Cambios en la temporada de huracanes y tormentas tropicales.

Además, algunos modelos climáticos señalan que los veranos durante años con El Niño pueden ser más cálidos de lo habitual y favorecer la aparición de olas de calor más frecuentes.

Científicos aún vigilan la evolución del fenómeno

Aunque las probabilidades de El Niño aumentan para la segunda mitad de 2026, los expertos advierten que los pronósticos aún tienen incertidumbre.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que durante la primavera del hemisferio norte los modelos climáticos suelen tener menor precisión, por lo que el desarrollo del fenómeno seguirá siendo monitoreado en los próximos meses.

Por ahora, los especialistas coinciden en que el planeta podría pasar primero por una etapa neutral del sistema ENSO antes de saber con certeza si El Niño volverá a dominar el clima mundial en 2026.

Lo que sí es seguro es que este fenómeno seguirá siendo uno de los factores más importantes para entender cómo evolucionará el clima global en los próximos años.