¡Alerta Amarilla! se activa en CDMX por fuertes vientos
La caída de dos árboles se registra en la CDMX debido a vientos fuertes que activaron la alerta amarilla en la capital mexicana.
Desde las tres de la tarde de este sábado 14 de marzo autoridades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, activaron la Alerta Amarilla por la llegada de fuertes vientos podría provocar la caída de árboles, espectaculares o cualquier artefacto mal colocado que el viento pueda levantar.
A través de sus redes Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer la activación de la alerta amarilla debido a las rachas de viento fuerte para la tarde y noche de este sábado en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco.
Autoridades de Protección Civil también emiten el llamado a los capitalinos a retirar anuncios y artefactos que puedan caer de azoteas o cornisas y manejar con precaución por zonas arboladas, ya que ten el transcurso de esta tarde se tiene el registró de la caída de un árbol de 15 metros de altura en la alcaldía Azcapotzalco.
Y uno más sobre dos vehículos en la calle de Marina Nacional, de la alcaldía Miguel Hidalgo, sin dejar lesionados.