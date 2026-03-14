¡Alerta Amarilla! se activa en CDMX por fuertes vientos

Desde las tres de la tarde de este sábado 14 de marzo autoridades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, activaron la Alerta Amarilla por la llegada de fuertes vientos podría provocar la caída de árboles, espectaculares o cualquier artefacto mal colocado que el viento pueda levantar.

A través de sus redes Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer la activación de la alerta amarilla debido a las rachas de viento fuerte para la tarde y noche de este sábado en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco.

Autoridades de Protección Civil también emiten el llamado a los capitalinos a retirar anuncios y artefactos que puedan caer de azoteas o cornisas y manejar con precaución por zonas arboladas, ya que ten el transcurso de esta tarde se tiene el registró de la caída de un árbol de 15 metros de altura en la alcaldía Azcapotzalco.

En Ferrocarriles Nacionales y Esperanza, col. Santa Inés, @AzcapotzalcoMx, se suscitó la caía de un árbol de 15 m de alto; quedó recargado en una barda perimetral.



Fue seccionado por @Bomberos_CDMX; en coordinación con personal de la Alcaldía se retiró el material. Sin reporte… pic.twitter.com/IhfLDrS1k1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 14, 2026

Y uno más sobre dos vehículos en la calle de Marina Nacional, de la alcaldía Miguel Hidalgo, sin dejar lesionados.