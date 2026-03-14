Ataque en Jerécuaro deja dos heridos y un muerto, el esposo de la alcaldesa

Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, Isabel Acevedo Mercado fue una de las dos víctimas mortales en un ataque a un bar.

Un ataque registrado en un bar de Jerécuaro la noche del viernes dejó como saldo un hombre sin vida, el esposo de la alcaldesa y dos más heridos, uno de ellos el hermano de la alcaldesa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, cuando sujetos armados agredieron a Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa, quien murió derivado de las lesiones que presentó; Francisco Acevedo Mercado, cuñado de Eduardo y hermano de Isabel Acevedo, la alcaldesa se Jerécuaro resultó herido. Ambos se encontraban en el bar ubicado en la calle Los Sabinos.

El suceso provocó conmoción entre los habitantes del municipio, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad y presencia de corporaciones policiacas en distintos puntos de la localidad.

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Gobierno municipal emite posicionamiento tras el ataque en Jerécuaro

Sobre lo ocurrido, el gobierno municipal emitió un boletín en donde señaló lo siguiente:

“El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Acevedo, y una persona más.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la Presidenta Municipal, a su familia y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. La comunidad de Jerécuaro se solidariza con los familiares de las víctimas ante estas irreparables pérdidas"

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Autoridades estatales instruyen investigación tras ataque en Jerécuaro

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a mantener coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la Fiscalía del Estado para coadyuvar en las investigaciones y dar con los responsables del ataque en Jerécuaro.

En su red social X, la mandataria estatal expresó sus condolencias y solidaridad con la alcaldesa de Jerécuaro, Isabel Acevedo, y su familia luego del ataque en el que falleció su esposo Eduardo y dos personas más.

Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este… — Libia Dennise (@LibiaDennise) March 14, 2026

Elementos de seguridad activaron un operativo en la zona para la localización de los responsables. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

El Gobierno Municipal de Jerécuaro colaborará plenamente con las autoridades estatales y federales".

ahz.

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