Plan Michoacán solo busca administrar la violencia: Observatorio Nacional Ciudadano

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aseguró que sin una limpia profunda en las instituciones, no se podrá frenar la violencia en Michoacán, al considerar que el Plan Michoacán “es una medida emergente que sólo busca administrar la violencia”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, Rivas señaló que aunque el plan es “positivo en el discurso”, no representa una estrategia nueva ni estructural. “Plan Michoacán, lo único que plantea es la administración de la violencia, todos los planes que se han implementado en el estado han tenido un efecto temporal de reducción, pero una vez que las cosas aparentemente mejoran, se abandonan”, afirmó.

Falta combate a la corrupción y depuración institucional

El analista advirtió que con la implementación del plan podría verse un incremento de la violencia en Tierra Caliente, pues “no se ve un esfuerzo claro por combatir la corrupción”.

Recordó que los asesinatos recientes de líderes productores y del alcalde Carlos Manzo evidencian que el problema radica en las estructuras de corrupción. “Si no hay una limpia en las instituciones estatales, municipales e incluso federales, lo único que se hace es administrar la violencia”, subrayó.

Además, Rivas destacó que la presencia federal por sí sola no resolverá el problema, ya que “el control de los recursos y las estructuras corruptas no se desmantelan con soldados, sino con instituciones fuertes”.

Sin recursos extraordinarios ni fortalecimiento local

El director del Observatorio recordó que desde 2013 a la fecha se ha perdido más del 50% del presupuesto destinado a seguridad respecto al final del sexenio 2006–2012, lo que ha provocado que hoy haya menos policías, ministerios públicos y peritos, con poca capacitación e insumos.

“Hacen lo que pueden con lo que tienen”, dijo al lamentar que no se haya destinado un recurso extraordinario para Michoacán, pese a la magnitud de la crisis.

