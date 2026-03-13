Trump denuncia posible apoyo de Putin a Irán: la guerra que continúa en Medio Oriente

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente Donald Trump lanzó una alerta sobre la posible intervención de Rusia en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. En una entrevista reciente con Fox News Radio, Trump afirmó que cree que Moscú podría estar “ayudando un poco” a Irán, aunque sin proporcionar pruebas concretas.

Según Trump, esta supuesta ayuda de Rusia se asemejaría a la asistencia que Estados Unidos ha brindado a Ucrania frente a la invasión rusa, evidenciando un juego de equilibrios estratégicos entre las potencias globales.

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Lo que se sabe hasta ahora

Rusia habría compartido información de localización de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente con Irán, según reportes de inteligencia estadounidenses, aunque se considera que esta ayuda es limitada y puntual.

El secretario de Defensa estadounidense ha minimizado la relevancia de Rusia y China en este conflicto, describiéndolos como “no factores determinantes”.

Irán ha suministrado drones a Rusia para su guerra en Ucrania, lo que evidencia una relación de cooperación militar entre ambos países.

El conflicto ha provocado aumentos en los precios del petróleo y genera preocupación sobre la estabilidad regional y global.

Reacciones internacionales

Analistas destacan que los comentarios de Trump podrían ser interpretados más como un mensaje político que como una evidencia concreta de apoyo de Moscú a Teherán. Por ejemplo, Nikita Smagin, analista del Carnegie Russia Eurasia Center, ha señalado en análisis previos que las relaciones entre Rusia e Irán suelen ser complejas y están determinadas por intereses estratégicos mutuos más que por una alianza mecánica, lo que implica que cualquier percepción de apoyo directo debe evaluarse con cautela y en el contexto más amplio de la diplomacia internacional.

Esta dinámica también encaja con el uso de una retórica conocida como whataboutism, donde se comparan acciones de distintos actores para relativizar acusaciones y desviar atención de hechos concretos hacia una narrativa política más amplia.

Por su parte, medios internacionales y expertos advierten que cualquier intervención rusa, aunque sea limitada, podría complicar los esfuerzos de Estados Unidos e Israel para controlar la escalada en la región, aumentando los riesgos de un conflicto más amplio.

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Contexto geopolítico

El enfrentamiento Irán–EE. UU./Israel se intensificó desde finales de febrero de 2026, con ataques aéreos, misiles y despliegues militares que han afectado tanto la seguridad regional como la economía global, especialmente los precios del petróleo alrededor del Estrecho de Ormuz. La combinación de intereses entre Washington, Moscú y Teherán mantiene a los analistas en alerta máxima.

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