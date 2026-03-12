FBI alerta sobre posibles drones iraníes y los Premios Oscar 2026 refuerzan seguridad en Hollywood

El FBI emitió recientemente una advertencia a las autoridades locales de California sobre un posible ataque con drones iraníes frente a la costa oeste de Estados Unidos. La alerta, aunque no especifica objetivos ni fechas concretas, llevó a los organizadores de la 98ª edición de los Premios Oscar a reforzar sus protocolos de seguridad de manera extraordinaria. La ceremonia, que se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, mantiene su programación habitual, pero con un operativo preventivo de alto nivel para garantizar la seguridad de nominados, invitados y público.

Las autoridades han subrayado que, hasta el momento, no existe una amenaza inmediata o confirmada contra la gala. El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que su administración monitorea de cerca la situación y trabaja en coordinación con el LAPD y el FBI para asegurar que todos los participantes puedan asistir sin riesgo. Las medidas incluyen patrullajes adicionales, monitoreo aéreo y revisión de accesos, aunque se implementan de manera discreta para no afectar la experiencia de los asistentes ni la logística del evento.

El productor ejecutivo de los Oscar, Raj Kapoor, aseguró que la colaboración con las agencias de seguridad es constante. Según Kapoor, el objetivo es que la gala se desarrolle con total normalidad, permitiendo que los artistas, productores y espectadores disfruten de la ceremonia sin preocupación visible por la seguridad. A pesar de la tensión que genera la alerta, los organizadores mantienen la alfombra roja, las presentaciones en vivo y la transmisión mundial, con todas las medidas preventivas activas de forma discreta pero efectiva.

Esta situación llega en un momento de tensión internacional, evidenciando cómo los conflictos globales pueden impactar directamente eventos culturales de alto perfil como los Oscars. La posibilidad de un ataque con drones iraníes frente a la costa de California ha puesto en alerta a las autoridades, pero también ha demostrado la capacidad de coordinación entre agencias federales, estatales y locales para proteger a los asistentes y garantizar que la gala continúe según lo planeado.

Hasta ahora, los Oscars 2026 se mantienen como uno de los eventos más seguros del año, con vigilancia reforzada y operativos preventivos que abarcan tanto la entrada al Dolby Theatre como los alrededores de Hollywood. Los expertos en seguridad y los productores coinciden en que estas acciones son preventivas y de control, y que la ceremonia sigue siendo un espacio de celebración del cine y la cultura, a pesar de la alerta internacional.

