Donald Trump advierte que Irán 'no debería jugar el Mundial 2026 por su propia seguridad': tensión política y riesgo de seguridad que amenaza la Copa del Mundo

La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 está envuelta en una controversia política que cruza fronteras y amenaza con tensar aún más la diplomacia deportiva internacional. Todo comenzó con un mensaje del expresidente Donald Trump, quien afirmó que Irán “no debería participar” en el torneo, alegando riesgos a la seguridad de sus jugadores ante la escalada militar en Medio Oriente.

Este comentario, publicado este jueves en Truth Social, contrasta con lo dicho previamente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que Trump le había expresado que “Irán sería bienvenido” en el campeonato. Infantino subrayó que el Mundial debe funcionar como un espacio de unidad entre naciones, más allá de tensiones geopolíticas.

TE RECOMENDAMOS: Irán pide a Claudia Sheinbaum condenar los ataques de Trump y advierte riesgo de intervención de EE. UU. en México

Sin embargo, el gobierno iraní ya había tomado postura. Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, declaró que su selección “no participará bajo ninguna circunstancia”. La decisión llega en un contexto de conflictos militares activos entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que complica la logística y genera incertidumbre sobre la seguridad de los jugadores y el personal técnico.

Irán ya se encontraba clasificado y asignado al Grupo G, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con los partidos programados para jugarse en Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto con México y Canadá. Hasta ahora, FIFA no ha emitido una confirmación oficial sobre la posible retirada de Irán, aunque advierte que cualquier retiro podría acarrear sanciones económicas y deportivas, incluyendo multas o suspensión en futuras competiciones.

Este episodio marca un capítulo delicado en la historia de los mundiales, donde la política y el deporte se entrelazan en un tablero de alto riesgo. La atención mundial ahora se centra en si Irán tomará la decisión final de participar, y cómo FIFA y los países anfitriones gestionarán la situación para garantizar la integridad del torneo.

TAMBIÉN LEE: Mojtaba Jamenei, nuevo líder de Irán, habría resultado herido en el ataque que mató a Ali Jamenei