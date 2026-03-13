Puente del 16 de marzo: estaciones del Metro CDMX que cerrarán y horario de Metro, Metrobús y Cablebús / Matt Mawson

El transporte público de la Ciudad de México operará con horarios especiales el lunes 16 de marzo, debido al puente por el natalicio de Benito Juárez. Las autoridades de movilidad informaron que los distintos sistemas de la red capitalina ajustarán su operación para adaptarse a la demanda de un día festivo.

Las modificaciones aplicarán en varios servicios de la red de movilidad, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús, el Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros, el Trolebús y el Tren Ligero.

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Metro de CDMX operará con horario especial

Durante el puente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro operará con horario de día festivo, de 07:00 a 00:00 horas en sus 12 líneas, esquema que suele aplicarse en feriados oficiales.

Este ajuste forma parte de las medidas para adecuar el servicio a la menor demanda que suele registrarse en fines de semana largos.

Estas estaciones del Metro estarán cerradas el 16 de marzo

Además del horario especial, el Metro también tendrá cierres temporales en la Línea 2 debido a trabajos de mejora en la infraestructura.

Las estaciones que no brindarán servicio durante todo el lunes 16 de marzo son:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Las tres estaciones pertenecen a la Línea 2, donde se realizan obras de modernización en el sistema.

De acuerdo con autoridades del Metro, el cierre forma parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red, con miras a optimizar el servicio y la infraestructura del sistema.

El servicio en estas estaciones se reanudará el martes 17 de marzo en su horario habitual.

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Servicio en la Línea 2 operará en dos circuitos

Debido a los cierres, la Línea 2 del Metro funcionará ese día en dos tramos operativos:

Cuatro Caminos – Pino Suárez

Tasqueña – Xola

Para cubrir el tramo donde se ubican las estaciones cerradas, la Red de Transporte de Pasajeros ofrecerá servicio de apoyo con autobuses entre Xola y Pino Suárez, facilitando el traslado de los usuarios.

Otros transportes también tendrán cambios

El ajuste de horarios por el puente aplicará también en otros sistemas de transporte de la capital:

Metrobús operará aproximadamente de 05:00 a 00:00 horas.

Cablebús brindará servicio de 07:00 a 23:00 horas.

Red de Transporte de Pasajeros funcionará cerca de 05:00 a 00:00 horas.

Trolebús tendrá horarios variables según la línea.

Tren Ligero operará aproximadamente de 07:00 a 23:30 horas.

En tanto, el sistema de bicicletas públicas Ecobici mantendrá su operación habitual y los parquímetros de la capital no funcionarán durante todo el día, al tratarse de una jornada festiva.

Recomiendan planear los traslados

Las autoridades capitalinas recomendaron a los usuarios planear sus trayectos con anticipación, ya que la frecuencia de paso de trenes y unidades puede ser menor que en un día laboral.

Además, quienes utilicen la Línea 2 del Metro deberán considerar las estaciones cerradas y los servicios de apoyo con RTP, especialmente si viajan por el tramo entre Xola y Pino Suárez.

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