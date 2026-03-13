Monreal pide a PT y Verde cumplir su compromiso y respaldar Plan B electoral de Sheinbaum

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a los legisladores del PT y el Partido Verde para aprobar el Plan B electoral en materia electoral de la presidenta Sheinbaum.

Consideró que es momento de cumplir los compromisos como alianza legislativa y electoral con Morena y no dejar sola a la Presidenta de la República; el apoyo debe ser incondicional y sin regateos, enfatizó.

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De hecho, recordó que desde el 2024 Morena, PT y Partido Verde firmaron por escrito el compromiso de acompañar todo lo que propusiera la titular del Ejecutivo federal y es momento de honrar ese acuerdo.

“Hacer un llamado al PT y al Verde para que intenten acompañarnos en el Plan B electoral de la reforma electoral, pero es una decisión de ellos. Creo que es el momento de acompañarla sin titubeos, sin regateos ni condiciones. Todos firmamos un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena de que acompañaríamos todas sus iniciativas”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/GMof6e1Mjq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 13, 2026

¿Qué pidió Morena a sus aliados legislativos?

Señaló que la mañana de este viernes los coordinadores de Morena pero también del PT y el Partido Verde acudieron a una reunión con la Secretaría de Gobernación para negociar el nuevo planteamiento de la presidenta Sheinbaum que enviará la próxima semana al Congreso.

¿El Plan B implicaría centralizar decisiones en el país?

Cuestionado si el Plan B electoral busca convertir al país en una República centralista en la que se decida todo desde la Presidencia y regir o controlar a los congresos locales y ayuntamientos, Ricardo Monreal rechazó esa posibilidad como lo han argumentado los diputados del PT y del PRI para oponerse al Plan B.

“Rechazo cualquier tendencia al <b>centralismo</b>, la Presidenta es <b>federalista</b> y republicana, recuerden que el que modifica la <b>Constitución</b> es el Congreso de la Unión, el Congreso Permanente incluyendo los congresos locales, y eso no centraliza al contrario, respeta el <b>federalismo</b>, pero establece en la Constitución principios de <b>austeridad</b>, porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena

Ricardo Monreal dijo que si las reformas constitucionales del Plan B se envían a San Lázaro, los diputados de Morena están listos para dar su aval a la nueva propuesta presidencial.

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