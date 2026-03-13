Mojtabá Jameneí podría estar desfigurado: Pentágono afirma que el líder supremo de Irán está herido

Mojtabá Jameneí, nuevo líder de Irán, no ha aparecido públicamente desde el ataque que mató a su padre; Pete Hegseth afirma que podría estar herido y desfigurado.

El recién nombrado líder de Irán, Mojtabá Jameneí, podría estar herido y “probablemente desfigurado”, según declaró este viernes el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una conferencia de prensa en la que cuestionó la capacidad del hijo del anterior líder supremo para gobernar en medio de la guerra.

Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado. Un comunicado débil, la verdad, pero no hubo voz ni video. Fue un comunicado escrito. — Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.

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Hasta ahora no existen imágenes públicas de Jameneí desde el ataque israelí que marcó el inicio de la guerra y en el que murieron su padre, el líder supremo iraní Alí Jamenei, y su esposa. Aunque el nuevo ayatolá ya emitió un mensaje, este fue leído por un presentador de televisión estatal y no por él mismo.

En el comunicado, el gobierno iraní prometió mantener cerrado el Estrecho de Ormuz y llamó a los países vecinos a clausurar las bases militares de Estados Unidos en sus territorios.

Hegseth sostuvo que la presión sobre el régimen iraní continuará “sin cuartel y sin piedad”. De acuerdo con la agencia Reuters, Estados Unidos ha realizado ataques contra más de 6 000 objetivos en Irán durante los últimos 15 días, en una campaña conjunta con Israel.

Los bombardeos y enfrentamientos han dejado al menos 2 000 muertos en territorio iraní. Del lado estadounidense, 11 soldados han muerto desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

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