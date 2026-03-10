Pete Hegseth: Pentágono anuncia el “día más intenso” de ataques de EE.UU. contra Irán

Pete Hegseth anuncia el “día más intenso” de ataques de Estados Unidos contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este martes que las fuerzas estadounidenses ejecutarán la jornada de bombardeos más intensa contra Irán desde el inicio del conflicto, en lo que representa una clara escalada de la ofensiva militar ordenada por el presidente Donald Trump.

Durante una conferencia de prensa el jefe del Pentágono afirmó que las operaciones militares entrarán en una fase de mayor presión sobre objetivos estratégicos iraníes, con el despliegue de más aeronaves de combate, bombarderos y ataques simultáneos.

“Hoy será el día más intenso de ataques desde que comenzó la campaña”, afirmó Hegseth ante periodistas.

PUEDE INTERESARTE: Mexicanos evacuados Medio Oriente: 887 han salido tras ataques y bombardeos

Escalada militar en la guerra entre Estados Unidos e Irán

De acuerdo con el Pentágono, la campaña militar en territorio iraní se ha ampliado en las últimas semanas como parte de la estrategia de Washington para debilitar la infraestructura militar de la República Islámica.

Las autoridades estadounidenses señalan que los objetivos incluyen:

Bases militares iraníes

Instalaciones vinculadas a la producción de drones

Centros logísticos de misiles

Infraestructura utilizada por la Guardia Revolucionaria

Funcionarios del Departamento de Defensa indicaron que la intensidad de los ataques busca reducir la capacidad ofensiva de Irán y obligar a Teherán a reconsiderar su estrategia en el conflicto.

Más de miles de ataques desde el inicio de la ofensiva

Durante el mismo briefing, el Pentágono aseguró que las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo miles de ataques contra objetivos iraníes desde el inicio de la campaña militar.

Según los datos presentados por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, la operación ha incluido:

Destrucción de embarcaciones militares iraníes

Bombardeos contra centros de mando

Ataques contra instalaciones relacionadas con drones y misiles

El funcionario sostuvo que la capacidad de respuesta de Irán ha disminuido en los últimos días, aunque la situación sigue siendo altamente volátil.

TE RECOMENDAMOS: Minab: Estados Unidos admite que su ejército pudo bombardear la escuela donde murieron 85 niñas en Irán y abre investigación, afirma Reuters

La decisión final dependerá de Donald Trump

Hegseth evitó detallar cuánto tiempo continuará la campaña militar y subrayó que las decisiones estratégicas sobre la siguiente fase del conflicto dependerán directamente del presidente Donald Trump.

“El presidente determinará el punto final de esta operación”, señaló.

En Washington, analistas interpretan el anuncio como una señal de presión militar para forzar a Irán a negociar desde una posición de debilidad, aunque también advierten que la escalada podría ampliar el conflicto en la región.

Crece la tensión internacional

El anuncio del Pentágono se produce en medio de un clima de creciente preocupación internacional por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya ha provocado fuertes repercusiones diplomáticas y temores de una desestabilización regional.

Gobiernos europeos y organismos internacionales han pedido moderación, mientras los mercados energéticos siguen atentos a cualquier amenaza contra el suministro petrolero en Medio Oriente.

Por ahora, el mensaje deEl jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció que este martes será el día más intenso de ataques estadounidenses contra Irán desde el inicio del conflicto. La ofensiva marca una nueva escalada militar Washington es claro: la ofensiva militar continuará y este martes marcará su momento de mayor intensidad desde que comenzó la guerra.