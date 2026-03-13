Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos en plena crisis energética y tensión con Trump

La relación entre Cuba y Estados Unidos vuelve a moverse en terreno incierto. El presidente cubano, Miguel Díaz‑Canel, confirmó que funcionarios de su gobierno han sostenido conversaciones recientes con representantes de Estados Unidos, en un momento marcado por la presión política y una profunda crisis energética en la isla.

El mandatario hizo referencia a estos contactos mientras la economía cubana atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. La escasez de combustible, los apagones prolongados y las dificultades para sostener servicios básicos han incrementado el malestar social y la incertidumbre dentro del país.

De acuerdo con lo expuesto por Díaz-Canel, el objetivo de los intercambios es explorar posibles vías para aliviar las tensiones bilaterales. Sin embargo, dejó claro que cualquier acercamiento deberá darse bajo la premisa de respetar la soberanía del sistema político cubano.

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Las conversaciones se producen en un contexto particularmente complejo debido a la política de presión impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Su administración ha endurecido las medidas económicas contra La Habana y ha buscado restringir el flujo de petróleo hacia la isla, una decisión que ha agravado los problemas de abastecimiento energético.

Durante años, buena parte del suministro de combustible de Cuba dependió de los envíos provenientes de Venezuela. Sin embargo, las dificultades económicas y logísticas de Caracas han reducido de forma significativa ese apoyo, lo que ha dejado a la isla con un margen cada vez más estrecho para sostener su sistema eléctrico.

El resultado ha sido una cadena de apagones que afectan tanto a zonas urbanas como rurales, además de un impacto directo en la producción, el transporte y la vida cotidiana de millones de cubanos.

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En medio de este escenario, algunos gestos diplomáticos han comenzado a llamar la atención de analistas internacionales. Uno de ellos fue la reciente liberación de 51 personas detenidas en Cuba, un proceso que habría sido mediado por el Vaticano. Para ciertos observadores, este tipo de movimientos podría interpretarse como una señal de apertura hacia la comunidad internacional.

Aun así, especialistas en política internacional advierten que estos contactos no deben interpretarse necesariamente como el inicio de un nuevo deshielo entre ambos países. El contexto político actual difiere notablemente del que permitió el acercamiento diplomático durante la administración de Barack Obama, cuando Washington y La Habana restablecieron relaciones formales tras décadas de confrontación.

Por ahora, las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos se mantienen en un terreno discreto y sin anuncios concretos. Mientras tanto, la crisis energética sigue siendo uno de los principales desafíos internos para el gobierno de Díaz-Canel y un factor clave en el delicado tablero geopolítico del Caribe.

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