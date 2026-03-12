Irán pide a Claudia Sheinbaum condenar los ataques de Trump y advierte riesgo de intervención de EE. UU. en México

El gobierno de Irán pidió a México fijar una postura frente a los recientes ataques militares ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su embajador en el país, Teherán solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum condenar públicamente la ofensiva y advirtió que una escalada del conflicto podría tener consecuencias para otras naciones.

El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, sostuvo que si Washington logra imponerse en el enfrentamiento actual, podría sentirse con la capacidad de actuar de la misma manera contra otros países. En ese contexto, señaló que naciones como México o Cuba podrían convertirse en objetivos en el futuro si no se frena la lógica de intervenciones militares.

Durante sus declaraciones, el diplomático también acusó que los ataques de Estados Unidos, realizados en coordinación con Israel, han provocado víctimas civiles dentro de Irán. Según afirmó, los bombardeos no solo han afectado infraestructura estratégica, sino que también han alcanzado zonas donde se encontraba población civil, incluidos niños.

Irán pide a México una postura contra la ofensiva de EU

Pasandideh recordó que México ha defendido históricamente principios de política exterior como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos, por lo que consideró que el país podría pronunciarse ante lo que calificó como agresiones injustificadas.

En ese sentido, llamó al gobierno mexicano a expresar una condena formal contra las operaciones militares estadounidenses, al considerar que permitir este tipo de acciones podría abrir la puerta a nuevos conflictos internacionales.

Defensa del programa nuclear iraní

El diplomático también reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines exclusivamente civiles, enfocados en el desarrollo energético. Según explicó, las actividades nucleares del país han sido objeto de supervisión por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) a través de distintos informes y mecanismos de monitoreo.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que en los últimos días ha derivado en ataques militares, amenazas cruzadas y advertencias diplomáticas que han generado preocupación en la comunidad internacional.

