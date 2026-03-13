Cortes de Agua en CDMX: ¿Cuándo suspenderán el servicio y a qué zonas afectará?

La CDMX se tornará un poco difícil para sus ciudadanos, pues han anunciado el corte de agua para hoy en ciertas zonas de la capital. Aunque no se trata de una suspensión total del servicio, sí habrá baja presión y posibles interrupciones temporales, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes almacenar agua con anticipación.

Así que te dejamos toda la información de qué zonas afectará el corte de agua para la CDMX y qué precauciones tomar para no perder el suministro del líquido vital.

¿Cuándo habrá corte de agua en Xochimilco?

De acuerdo con el aviso oficial, los trabajos comenzaron el 11 de marzo de 2026 y se prevé que continúen hasta el viernes 13 de marzo.

Las autoridades indicaron que el servicio podría comenzar a restablecerse a partir de las 22:00 horas del 13 de marzo, una vez concluidas las labores de reparación del acueducto.

Cortes de agua en Xochimilco, CDMX Ampliar

Zonas de Xochimilco con baja presión o cortes de agua

Vecinos de la alcaldía Xochimilco deberán tomar precauciones, ya que autoridades de la Ciudad de México informaron sobre afectaciones o cortes de agua potable durante marzo de 2026 debido a trabajos de reparación en la red hidráulica.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) explicó que el problema se debe a una fuga en el acueducto Xochimilco-Tulyehualco, una infraestructura clave para el abastecimiento en la zona sur de la capital.

Las afectaciones o cortes de agua se concentrarán principalmente en pueblos y barrios de la alcaldía Xochimilco. Las zonas señaladas por autoridades son:

San Luis Tlaxialtemalco

San Gregorio Atlapulco

Santa Cruz Acalpixca

Santa María Nativitas

Xochimilco Centro y sus barrios

En estas áreas el suministro podría llegar con menor presión o de forma irregular mientras se realizan los trabajos técnicos.

¿Qué hacer si te quedas sin agua durante los trabajos?

Las autoridades capitalinas informaron que los habitantes afectados podrán solicitar pipas de agua gratuitas en caso de que el servicio se interrumpa por completo.

Para hacerlo, se puede llamar a la *Línea H2O marcando 426, donde se canalizan solicitudes de apoyo para el abastecimiento emergente de agua potable.

Mientras tanto, se recomienda almacenar agua en recipientes limpios, usarla de forma racional y evitar desperdicios durante los días en que duren las reparaciones.