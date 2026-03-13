¿Austeridad o distracción? Rubén Moreira critica ahorro del ‘Plan B’ frente a gasto del Tren Maya

El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, expresó su preocupación por el contenido del llamado Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre todo por el tema de las consultas populares y por el excesivo centralismo que plantean esas reformas constitucionales.

Consideró que no es momento de enviar una reforma electoral cuando existen graves problemas en el país en materia económica y de seguridad pública como para empezar a hablar del tema electoral y de asuntos que lesionan a otros poderes como los congresos locales y ayuntamientos.

Con una ingeniería perversa, Morena se hizo de la mayoría en la @Mx_Diputados; en vez de solucionar el problema de la sobrerrepresentación, presentó una reforma electoral para hacerse de todo el control.

La propuesta es muy mala y no trata temas importantes, como el del crimen… pic.twitter.com/kYLf8PQyJR — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) March 12, 2026

¿Por qué el PRI cuestiona el Plan B electoral?

“No estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación y ahora venimos con un Plan B. Se hubiera presentado todo junto, se hubiera analizado, hubiéramos desahogado lo que procede y lo que no proceda. México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República Federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”. —

El diputado Rubén Moreira dijo que eso de poner a consulta de la gente casi todos los temas parecen propuestas muy populares, pero son irreflexivas, pero que el PRI revisará con mucho detalle cada uno de los rubros que se tocan en el Plan B y que votará en contra de todo lo que perjudique al país y la democracia.

El PRI fue firme desde el inicio y sus diputados y diputadas lo reafirmaron votando en contra de la #LeyMaduro de Morena.



Todos juntos podemos ganar a Morena.

Para prueba, la de hoy.



¡Hoy ganó México! pic.twitter.com/BPwyQjcLkx — PRI (@PRI_Nacional) March 12, 2026

¿Temen una aprobación fast track en el Congreso?

Y no descartó que Morena prepare ya una aprobación “fast track” del Plan B como acostumbra aprovechando su mayoría legislativa, lo cual sería lamentable.

“Me preocupa la construcción de esas narrativas que parecen muy populares, pero que se hacen sin una reflexión profunda. Someter a consulta pública cómo deben integrarse los otros poderes.-¿Cuál va a ser su postura respecto a esto? -Primero revisarlo y que sepa la gente que todo aquello que perjudique al futuro de México lo vamos a votar en contra. Todo lo hace al fast track Morena, entonces pudiera subir al pleno. De que prospere, sería lamentable que en este país hagamos cosas todos los días sin reflexión”. —

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¿Qué críticas hay sobre el gasto público?

El coordinador priista criticó que con el Plan B se quiera reducir el gasto de los otros dos poderes, con miras a una supuesta austeridad cuando López Obrador tuvo un gasto excesivo tan solo con el Tren Maya, pues lo que se piensa ahorrar es un momento 240 veces menor al de dicha obra ferroviaria que ni resultados ha dado.

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