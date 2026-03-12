¿Ruptura en la 4T? El PT pone condiciones al ‘Plan B’ electoral de Sheinbaum

El legislador indicó que hay asuntos que tendrán que reflexionar muy bien porque no están de acuerdo con todo el Plan B

El líder de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, vio con buenos ojos las reformas constitucionales en materia electoral que se plantearán el próximo lunes, en el llamado Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, resaltó que hay asuntos que tendrán que reflexionar muy bien los legisladores petistas porque no están de acuerdo con todo ese Plan.

Reginaldo Sandoval, coordinador en Diputados del Partido del Trabajo Ampliar

¿Qué reservas tiene el PT sobre el Plan B electoral?

Por ejemplo, en el tema de las consultas para elegir a los candidatos a puestos de elección popular, pues esa medida, de aparente democracia directa, viola los derechos humanos que garantizan que toda persona tiene derecho a votar y ser votada.

Por lo pronto, el legislador petista consideró suficientes, estos cuantos días que tienen hasta el lunes, para decidir si brindan su respaldo al Plan B o rechazan nuevamente la propuesta presidencial.

“Se abrió este espacio de aquí al lunes para que se pueda platicar ojalá y logremos consenso, yo espero que sí, pero hay que rescatar el pluralismo de la democracia. Pero si todo es por la ruta de las consultas para qué sirven los parlamentos, para que sirven los congresos locales y los ayuntamientos si todo te lo llevas por la ruta de lo que diga la gente y que la gente resuelva en una encuesta. También qué tipo de república estás planteando si es centralista o una república federativa”.

El jefe de los diputados del PT señaló que seguramente la presidenta Sheinbaum tiene un grupo de asesores muy radicales cuya intención está dirigida a crear un partido único, hegemónico.

¿Qué plantea Morena sobre el Plan B?

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que los legisladores guindas respaldan de manera incondicional el Plan B que propondrá la presidenta Sheinbaum al Congreso y que no estaban planteadas en la reforma electoral, que fue rechazada este miércoles en la Cámara de Diputados.

El zacatecano explicó que se trata de un grupo de modificaciones constitucionales que tienen que ver con la disminución de los integrantes de los congresos locales, regidurías, la revocación de mandato, las consultas populares, cambio de fecha de la elección de jueces federales y la reducción de los gastos en consejeros y magistrados de los órganos electorales.

“Sin dudas, sin titubeos vamos respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en este Plan B. Tanto la disminución del número de representantes en los ayuntamientos, en los congresos locales, la disminución económica, incluso, lo de revocación de mandato y la consulta todos son reformas constitucionales”. —

Monreal dijo confiar en que ahora sí, los diputados de los partidos aliados se sumen a las nuevas propuestas de la presidenta Sheinbaum y se alcance una votación con mayoría calificada para que se avale la reforma constitucional en materia electoral.

