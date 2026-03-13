Aseguradoras reportan 881 vehículos afectados por hechos violentos de febrero

Quema de vehículos y camiones del transporte público por la muerte de Nemesio Oseguera "El Mecho"

La directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, informó que el sector asegurador ha recibido 881 reportes de automóviles y 104 reportes por daños derivados de los hechos violentos ocurridos entre el 22 y el 25 de febrero en distintas entidades del país, con una estimación preliminar de 254 millones de pesos en indemnizaciones.

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¿Cuántos siniestros se han contabilizado tras los hechos violentos?

En entrevista a su salida del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que del total de reportes ya se han estimado 765 siniestros, mientras que otros continúan en proceso de evaluación por parte de las aseguradoras.

“Las cifras más recientes de todo esto, tengo 881 reportes de automóviles por los hechos ocurridos entre el 22 y el 25 de febrero en distintas entidades del país y 104 reportes por siniestros de daños… y del total de reportes se han estimado daños de 765 siniestros, todavía hay otros que están en evaluación y la cobertura de estos asciende a 254 millones de pesos, prácticamente la gran mayoría de autos 243 millones, eso es lo que llevamos contabilizado hasta ahorita”. — Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS

La representante del sector asegurador señaló que aún no se cuenta con un cálculo definitivo sobre pérdidas de mercancías, debido a que las cifras siguen analizándose.

“Ese dato todavía no lo tengo, falta todavía pues que podamos desmenuzar un poquito más las cifras”. — Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS

¿Podrían aumentar las primas de seguros por estos hechos?

Respecto a si este tipo de hechos violentos podrían impactar en el costo de las primas de seguros, Rosas descartó que exista un efecto significativo, al considerar que el volumen de siniestros se mantiene dentro de los parámetros habituales del sector.

“En el sector estamos atendiendo, en todo el sector asegurador, más de 8 millones de siniestros al año, cerca de 2 millones 700 son de <b>gastos médicos</b> y poquito más de 3 millones de <b>automóviles</b>, entonces cuando hablamos de 800 vehículos pues realmente no es algo que yo te diría va a tener una repercusión en algún tipo de costo”. — Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS

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Añadió que estos eventos se encuentran dentro de las estimaciones normales del sector asegurador.

“No son dentro de todo lo que está estimado para el año, pues son dentro de las estimaciones normales y naturales”, concluyó.

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