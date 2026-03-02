Más de 200 camiones fueron quemados en Jalisco: CANACAR revela el impacto de la violencia

El nuevo presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Augusto Ramos Melo, informó que al menos 200 vehículos de carga resultaron quemados o dañados tras la jornada violenta en Jalisco por la caída de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

“Tenemos cifras de más de 200 vehículos de autotransporte de carga que fueron quemados, dañados durante estos días pasados, sin embargo la cuantificación sabemos que cuando los queman, y esto es a causa de vandalismo no cubre el seguro, entonces eso es algo que todavía agrava más, la pérdida todavía no nos han terminado de pasar, incluso las mercancías que se transitaban en estos vehículos. —

Ampliar

Te podría interesar: Testimonios del terror en Jalisco: el impacto de la detención de “El Mencho” en la vida cotidiana

¿Cuántas unidades resultaron afectadas tras los hechos violentos en Jalisco?

Ramos Melo explicó que las pérdidas podrían ser mayores, ya que la cifra corresponde únicamente a los casos recabados por la Cámara hasta una hora antes de la conferencia, y advirtió que no representa el universo total de unidades afectadas.

El impacto rebasa al sector transportista.

“Las pérdidas no nada más es para el sector del autotransporte, nosotros movilizamos más de 101 ramas industriales y a todas las industrias se les está afectando justo esta parte, me preguntabas, sí, socios y no socios, es lo que tenemos identificado, nosotros representamos los intereses de todo el sector, entonces lo que estamos buscando es recabar a nivel nacional, aunque no estén afiliados al representarlos a ellos, es importante también considerarlos”. —

Fueron quemados camiones Ampliar

También puedes leer: México busca recuperar Mundial de Clavados tras suspensión por violencia en Jalisco

¿Qué impacto tiene la inseguridad en el autotransporte de carga?

En materia de seguridad, el líder transportista reconoció que la percepción de inseguridad en carreteras es cada vez más preocupante.

“No vemos un día en el que no estén balaceando incluso nuestros vehículos o a nuestros mismos operadores”. —

Insistió en la necesidad de judicializar las carpetas de investigación para combatir la impunidad.

Aunque destacó la presencia de la Guardia Nacional en algunos tramos, consideró que los esfuerzos siguen siendo aislados.

“Empezamos a ver más destacamentos de Guardia Nacional, más apoyo de ellos, pero son en tramos aislados; tenemos que seguir abonando en estados y municipios para que realmente tengamos de manera contundente una baja”. —

El líder empresarial recordó que, si bien en 2025 se reportó una disminución en el robo al autotransporte, “esto jamás será suficiente”. Y fijó como meta: “nosotros lo que queremos es cero muertes a nuestros operadores, cero robos”.

Como parte de su plan de trabajo, anunció que impulsará la creación de 50 paradores seguros en el país, ante el riesgo que enfrentan los conductores al detenerse en carretera.

“Más del 50% de los robos son cuando ellos se detienen; debemos encontrar primero instalaciones donde aseguremos que sea segura esa detención”. —

Ramos Melo adelantó que la Canacar mantendrá trabajo permanente con la Secretaría de Economía, Gobernación, la SICT, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, entre otras instancias, además de fortalecer la generación de datos con instituciones académicas.

#AsambleaCANACAR2026



Da inicio la Asamblea General Ordinaria 2026 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, marcando el comienzo de los trabajos institucionales de nuestra Cámara.



El prosecretario general del Consejo Nacional Directivo, Ing. Guillermo Zárate López,… pic.twitter.com/HlOH70ld9z — CANACAR (@canacarmexico) March 2, 2026

En cuanto a la normalización de operaciones tras los hechos violentos en Jalisco, aseguró que hasta la mañana de este lunes no se tenían reportes oficiales de bloqueos activos, aunque sí restricciones de circulación por accidentes en algunos tramos.

Finalmente, subrayó que el sector enfrenta un déficit de 90 mil operadores y advirtió que cualquier medida que restrinja aún más la operación del autotransporte podría afectar la economía nacional.

“El autotransporte de carga no se puede detener”. —

Síguenos en Google News y encuentra más información