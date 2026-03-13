Alcoholímetro y multas: así vigilarán las salidas de la Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reforzó la vigilancia en las entradas y salidas de carreteras ante el inicio de la salida de miles de vacacionistas este fin de semana largo hacia distintos puntos del interior de la República.

En los diferentes accesos carreteros se ha desplegado personal de tránsito con grúas, patrullas y motociclistas para agilizar la vialidad en los puntos donde se presenten congestionamientos.

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¿Qué carreteras prevén mayor saturación?

Se prevé que la carretera México-Cuernavaca sea la más saturada a partir de las 3 de la tarde de este viernes y durante las primeras horas del sábado, por lo que la Guardia Nacional y la SSC agilizarán el tránsito para evitar congestionamientos en la medida de lo posible.

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¿Qué revisiones se aplicarán?

El objetivo del operativo es reducir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad, así como brindar auxilio vial a quien lo requiera y aplicar sanciones a quienes no respeten el reglamento de tránsito.

Como parte del dispositivo se implementarán filtros de revisión del programa Conduce sin Alcohol, por lo que los conductores que circulen en estado etílico pueden ser sorprendidos y terminar sus vacaciones en el Centro de Sanciones Administrativas El Torito, coc hasta 36 horas de arresto si resultan positivos a la prueba de alcoholemia.

Este dispositivo de vigilancia también abarca las terminales de autobuses y el aeropuerto, donde se prevé un movimiento importante de paseantes que entran o salen de la Ciudad de México.

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