¡Toma precauciones! Los bancos suspenden actividades el próximo lunes 16 de marzo

Las bancos cerrados sucursales bancarias del país permanecerán cerradas al público el próximo lunes 16 de marzo, informó la Asociación de Bancos de México.

La medida responde a la disposición de carácter general que establece los días inhábiles en el sector financiero, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025.

¿Por qué estarán cerrados los bancos el 16 de marzo?

La ABM precisó que, pese al cierre de sucursales, los usuarios podrán realizar operaciones a través de más de 66 mil cajeros automáticos y alrededor de 60 mil corresponsales bancarios en todo el país, además de los servicios de banca digital y telefónica, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

Asimismo, indicó que las sucursales bancarias ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público en sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día festivo.

¿Qué pasa si un pago vence en un día inhábil?

Finalmente, recordó que, conforme a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, los usuarios podrán realizarlo al siguiente día hábil sin afectaciones.

