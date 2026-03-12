Sheinbaum afirma que ha disminuido el contrabando de combustible en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no existen líneas de investigación contra el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán por el contrabando combustible o “huachicol fiscal”.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria insitió en que los involucrados son familiares “lejanos” y no él.

¿Qué dijo sobre la investigación del contrabando de combustible?

Aseguró que las indagatorias que realiza la Fiscalía se concentran en empresarios presuntamente involucrados en la importación y comercialización de hidrocarburos sin el respectivo pago de impuestos.

“No, él no está investigado, no está bajo investigación lo dije aquí hace poco. De parte de la fiscalía él no está bajo investigación, no encontraron nada que pudiera vincularlo... De acuerdo con la Fiscalía con lo que nos ha informado la fiscalía nada que tenga que ver con el exsecretario”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué se sabe sobre la red de contrabando?

Los audios señalan que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó sobre esta red de contabando.

La mandataria dijo que su gobierno ya ha reducido el contrabando de combustible y que pronto se van a dar a conocer estos datos oficiales.

“Hay una estimación, si hay una estimación y se puede presentar lo puede presentar la secretaría de energía y sobre todo lo más importante es cómo se ha reducido”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pronto, lo presentaremos, finalizó.

