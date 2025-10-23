Sheinbaum confirma investigaciones por huachicol fiscal que involucran a empresarios de EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaun confirmó la existencia de carpetas de investigación por huachicol fiscal contra empresarios de Estados Unidos.

Confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que hay empresarios de Estados Unidos que son investigados por el delito de huachicol fiscal, como reveló un reportaje de la agencia Reuters, que relató el caso del buque Torm Agnes, el cual llegó a Ensenada, Baja California, el 8 de marzo con 120 mil barriles de diésel ingresados de manera ilegal.

Investigaciones en curso en la FGR

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga este tipo de situaciones, pues dijo que no se puede explicar cómo podía entrar el combustible sin la participación de personas en ambos lados de la frontera.

“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema, algunas ya fueron presentadas ante el juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrán que informar la Fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal. Que ya es bastante menos, eso es muy importante”.

Cooperación con Estados Unidos y seguimiento del caso

La presidenta añadió que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga estas acciones.

“Y además eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex o incluso de las propias empresas que importan de manera legal el combustible; ha disminuido de manera importante, pero sí hay carpetas de investigación. Entonces, repito, no se podría explicar cómo entra —bueno, entraba— de manera ilegal o entra todavía en menores proporciones, combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones; el propio Departamento de Justicia tiene que informarlo a la Fiscalía”.

Posible participación de empresas privadas

Sheinbaum reconoció que desconoce si está implicada la empresa Ikon Midstream en el huachicol fiscal, e insistió en que será la instancia que dirige Alejandro Gertz Manero la que brinde mayores detalles. Tampoco quiso precisar el número de empresas involucradas en este delito.

