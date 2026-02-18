¿Quién mató al contralmirante Guerrero Alcántar? La denuncia que le costó la vida

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar destapó una red de corrupción y nepotismo en el corazón de la Secretaría de Marina.

Meses antes de ser ejecutado en Manzanillo, Colima, el alto mando redactó una carta dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunciando una estructura criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como huachicol, y mercancías en las aduanas del país, presuntamente operada por familiares directos del titular de la dependencia.

¿Qué denunció el contralmirante antes de su asesinato?

En entrevista para 'Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el periodista Sebastián Barragán detalló que Guerrero Alcántar señaló directamente a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Ojeda.

Presuntamente, estos personajes controlaban puestos clave en puertos estratégicos para facilitar el ingreso de mercancía ilegal, una denuncia que el hoy fallecido contralmirante entregó personalmente sin que se tomaran medidas contra los señalados.

¿Qué investiga la Fiscalía tras el crimen?

El periodista indicó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) revela que Guerrero Alcántar fue citado por el actual secretario de Marina, Raymundo Morales, apenas 10 días después de iniciado el nuevo sexenio para profundizar en la información proporcionada.

Sin embargo, un mes después de ese encuentro, el contraalmirante fue interceptado por integrantes del crimen organizado mientras se encontraba de vacaciones.

Subrayó que el crimen apunta a una traición interna, pues los atacantes conocían con precisión la ubicación y movimientos de la víctima, datos que solo estaban en posesión de personal de la propia SEMAR.

Actualmente, la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación contra los hermanos Farías Laguna, mientras se cuestiona el papel del exsecretario Ojeda por la omisión ante las advertencias directas que recibió sobre los actos de corrupción cometidos dentro de la institución.

