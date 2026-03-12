Renuncia Oscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa

El general activo de brigada, Oscar Rentería Schazarino, presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, luego de permanecer 15 meses en el cargo.

Hasta el momento el gobierno de Rubén Rocha Moya haya dado conocer los motivos de su salida.

Rentería Schazarino es el tercer secretario de seguridad que deja el cargo durante la actual administración.

Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Hallan dos mineros más en fosas clandestinas de Concordia, Sinaloa: Rocha Moya

¿Cuándo se anunciará al nuevo titular de la dependencia?

El nombramiento de quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal podría darse a conocer el próximo lunes 16 de marzo.

Se prevé que sea otro general de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿A quién sustituyó el general Rentería Schazarino?

El general Oscar Rentería Schazarino fue designado como titular de la dependencia el 21 de diciembre de 2024, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán.

En ese evento estuvieron presentes el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los mandos militares, de la Guardia Nacional y Marina.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Atacan a balazos a diputados en Culiacán, Sinaloa

Suplió al general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien fue separado del cargo a solo tres meses de haber estallado el conflicto entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’, células del Cartel de Sinaloa.

El general Oscar Rentería Schazarino contaba con el apoyo del Gabinete Nacional de Seguridad y su elección surgió en una reunión de un grupo de elite.

Síguenos en Google News y encuentra más información