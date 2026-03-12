Plan B de Sheinbaum: Monreal revela los 4 pilares de la nueva reforma electoral

Monreal aseguró que las propuestas responden a las inquietudes que la presidenta Claudia Sheinbaum recolectó durante sus recorridos por el país.

Tras la falta de consenso para aprobar la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzará el Plan B electoral, que obliga a los legisladores a replantear sus estrategias.

¿Qué propone el Plan B electoral?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, detalló que el Plan B electoral se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales de carácter constitucional:

La reducción de regidores y síndicos en ayuntamientos.

La implementación de medidas de austeridad en congresos locales.

La formalización de la revocación de mandato.

El traslado de la elección judicial del 2027 al 2028.

Estas propuestas responden directamente a las inquietudes que la presidenta Claudia Sheinbaum recolectó durante sus recorridos por el país.

Por su parte, Luis Armando Melgar, representante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó que es cauteloso respecto a los términos de esta nueva iniciativa.

Subrayó que su partido no permitirá que se intente legislar en materia constitucional a través de leyes secundarias, recalcando que la alianza con el oficialismo es legislativa pero no implica una sumisión total.

¿Qué preocupaciones existen sobre la iniciativa?

También existen preocupaciones sobre el uso de consultas populares en temas electorales, las cuales el legislador comparó con consultas fiscales que podrían comprometer el financiamiento institucional, y reafirmó la importancia de proteger la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a cambios que busquen favorecer a una mayoría política específica.

El futuro de esta reforma depende ahora del contenido que será presentado el próximo lunes ante el Congreso de la Unión.

¿Qué se espera en el Congreso?

Mientras Ricardo Monreal confió en que la prudencia política de la presidencia facilitará los acuerdos necesarios, Luis Armando Melgar advirtió que esperará a revisar meticulosamente el paquete de leyes antes de comprometer su respaldo.

