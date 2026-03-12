Gobierno de la CDMX identifica riesgos y anuncia estrategias de prevención rumbo al Mundial 2026

Gobierno de la CDMX presenta estrategia de prevención y coordinación institucional para atender posibles problemáticas durante el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que ha identificado cuatro riesgos principales durante la realización del Mundial 2026, por lo que implementará una estrategia de prevención y coordinación institucional para atender posibles problemáticas durante el evento deportivo internacional.

La secretaria de la Contraloría, Nashieli Ramírez, explicó que las amenazas detectadas son: la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, la exacerbación de violencias —especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes—, el aumento de prácticas discriminatorias como el racismo y el consumo desmedido de alcohol y sustancias psicoactivas.

La funcionaria señaló que estos riesgos han sido identificados también en otros eventos internacionales de gran escala, por lo que el gobierno capitalino busca anticiparse con acciones específicas para prevenirlos.

¿Qué acciones aplicará la CDMX durante el Mundial 2026?

Ramírez explicó que la estrategia contempla campañas de sensibilización, prevención y mecanismos de coordinación entre distintas instituciones para actuar de manera oportuna ante cualquier incidente.

También se reforzará la vigilancia en puntos de alta concentración de personas durante el Mundial 2026, como zonas donde se realizarán los Fan Fest y áreas turísticas de la capital.

Entre los lugares que serán monitoreados destacan Chapultepec, el estadio de fútbol, el Zócalo, Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, las zonas de trajineras en Xochimilco y la Calzada de Tlalpan, entre otros puntos estratégicos.

En total, el plan contempla 119 acciones interinstitucionales para atender los posibles riesgos durante la justa deportiva.

¿Habrá transparencia en los gastos del Mundial?

El gobierno capitalino también anunció la creación de una plataforma de transparencia para informar sobre los costos y gastos de las obras realizadas rumbo al Mundial 2026.

“Queremos que haya completa transparencia en el gasto público y que todas las personas conozcan el destino de los recursos públicos, el destino de sus impuestos y que tengan claridad que no se va a gastar ni un solo peso de las ciudadanías en obras que no sean de beneficio general”. — Clara Brugada, jefe de Gobierno de la CDMX

En el mismo evento se presentaron los videos oficiales para promover la imagen de la Ciudad de México durante el Mundial y se anunció que el Casino Militar del Campo Marte será el Centro Internacional de Medios de Comunicación para la Copa Mundial FIFA 2026.

La jefa de Gobierno recordó que durante el Mundial de Qatar 2022 alrededor de 12 mil periodistas cubrieron el evento, mientras que la audiencia global se estimó entre 4 mil y 5 mil millones de personas.

La coordinación del Centro Internacional de Medios estará a cargo de Ana María Lomelí, actual coordinadora de Comunicación Ciudadana del gobierno capitalino.

Además, se anunció la creación de la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México, que estará encabezada por Javier Hidalgo Ponce.

