GNP impulsa plataforma digital con expediente médico electrónico

GNP invierte en la plataforma Meddi que afirma su director general, permitirá sus asegurados acceder a su expediente médico electrónico y fomentar la prevención mediante telemedicina. / Oscar Wong

Luego de la adquisición de un porcentaje de la empresa mexicana de tecnología para la salud, Meddi, el director general de GNP Seguros, Jesús Martínez se dijo emocionado por “una decisión tan importante en el ámbito de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías ” que además de promover el derecho a que toda persona cuente con su expediente médico , es “un ahorrador de gasto público” al permitir la prevención médica a través de la telemedicina. Este modelo forma parte de la estrategia de telemedicina para fortalecer la atención preventiva y digital de los asegurados.

1 de cada 10 mexicanos cuenta con seguro médico



"México necesita tener coberturas mucho mayores. Aproximadamente el 10% de los ciudadanos mexicanos tienen algún tipo de cobertura de seguro; el 90% no tienen nada", Jesús Martínez/@GNPSeguros.#NegociosW con @JLeyvaReus… pic.twitter.com/eEs8C2XZBB — W Radio México (@WRADIOMexico) March 12, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Mejores aseguradoras 2026: Condusef revela cuáles tienen mejor atención al cliente

Plataforma digital para asegurados

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el directivo detalló que Meddi es una plataforma tecnológica que permitirá generar un ecosistema digital para todos los asegurados de GNP y facilitará el uso de hábitos saludables como: monitoreo de los mismos, detección temprana de determinados riesgos y su posible tratamiento, pero sobre todo, contar con un expediente clínico electrónico de la vida médica de los asegurados dentro del esquema de telemedicina-Seguros.

Desde la telemedicina, dijo, “hay muchos problemas de salud que se pueden resolver desde casa”, y “uno de los objetivos principales es un nuevo modelo de salud integral para los asegurados hay una tendencia internacional en lo seguros que es integrar la prevención”, por lo que consideró que “el seguro contratado es un ahorrador de gasto público, un alivio para el costo a instancias como el IMSS”.

TE PUEDE INTERESAR: ⁠El SAT aprieta a aseguradoras; subirá 20% costo de seguros.

Cobertura y retos del sector asegurador

La plataforma Meddi, dijo responde a las personas en su derecho a “tener todo su expediente médico”.

Adelantó que para este 2026 GNP Seguros busca “tener muchos más expertos aseguradores que nos expliquen para tomar las mejores decisiones”, pues reconoció que “la penetración del seguro en México es muy baja seguimos por debajo de la media de América Latina y desde luego muy lejos de los países de la OCDE”.

Por lo que concluyó que México necesita mayor cobertura de seguros, el 90% de los mexicanos no tiene una cobertura.

Sobre el impacto del IVA en las aseguradoras, señaló que “la ley de ingresos de la federación estableció que los siniestros en los cuales hay una presentación de servicios pago a proveedor el IVA quedó incluido, ya no es acreditable por parte de las compañías de seguros lo que supone un incremento en la siniestralidad, tal como se ha definido en los seguros lo que tiene un efecto en la prima”.

En GNP, dijo, “la estrategia es hacer mucho traje a la medida de nuestros asegurados, ver cuáles son sus necesidades y capacidades económicas de pago, y con mucha flexibilidad brindar cuál es la mejor solución para cada cliente”, pues recordó que tenemos un ciclo de vida y las necesidades no son las mismas a los 25 que a los 60, dentro del enfoque de telemedicina y servicios personalizados.