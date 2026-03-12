Dr. Simi lanza muñeco inspirado en Monkey Punch: ¿Dónde se venderá y cuánto costará?

El famoso personaje de Dr. Simi se sumó a la tendencia global por Monkey Punch, el bebé mono que se volvió viral en internet, con un nuevo peluche inspirado en el pequeño animalito que ya causa furor entre fans. La figura fue presentada como una edición especial que mezcla icónico personaje mexicano con el estilo “kawaii” japonés, y rápidamente se volvió uno de los artículos más comentados en redes sociales.

Pero muchos usuarios se preguntan dónde se venderá el muñeco, cuánto costará y si estará disponible en México. Así que te contamos todos los detalles de este peluche de colección.

¿Dónde se venderá el muñeco inspirado en Monkey Punch?

El nuevo peluche se venderá inicialmente en una tienda temporal (pop-up store) en Tokio, Japón, como parte de la estrategia de expansión internacional de la marca. La tienda abrirá en el distrito de Shibuya durante abril de 2026 y estará enfocada en artículos de colección del personaje, como peluches, accesorios y souvenirs.

El muñeco inspirado en Monkey Punch forma parte de esa línea especial y se vende como producto de edición limitada.

¿Cuánto costará el muñeco de la colaboración con Monkey Punch?

Hasta ahora, la empresa no ha confirmado un precio oficial público para el peluche inspirado en Monkey Punch. Sin embargo, se espera que tenga un costo similar al de otros peluches coleccionables del personaje, que normalmente se venden en un rango aproximado de 300 a 600 pesos mexicanos, dependiendo del tamaño o edición.

Al tratarse de una edición limitada y parte de una colección especial, su precio podría variar según la demanda.

¿Se venderá el muñeco de Monkey Punch en México?

Por ahora, no se ha confirmado que el peluche llegue a México.

La tienda en Japón funciona como un experimento comercial para medir el interés del público internacional, por lo que el muñeco solo se vende actualmente en ese país. Si el producto tiene buena recepción entre los fans, la empresa podría considerar lanzarlo posteriormente en otros mercados, incluido México.

¿Por qué Monkey Punch se volvió viral?

Monkey Punch es un bebé mono japonés que se hizo famoso en redes sociales gracias a videos donde aparece con gestos tiernos y expresivos. Su popularidad ha inspirado memes, fanarts y ahora incluso productos oficiales.