Punch y su peluche Lupe estrenan “Conchanguitos” en Iztapalapa y milanesa artesanal en Argentina

Punch y su peluche Lupe inspiran concha mexicana en CDMX y milanesa en Argentina, tras volverse virales por su historia en el zoológico de Tokio.

Punch, el macaco que se volvió viral por aferrarse a Lupe (peluche de IKEA) tras ser abandonado por su madre, ahora también inspira pan y comida de este lado del mundo. El pequeño primate, que actualmente está bajo el cuidado del personal del zoológico de Ichikawa en Tokio, ya tiene su propia concha mexicana… y hasta una milanesa con su silueta.

En la Ciudad de México, la panadería Bestcake lanzó una edición especial de conchas con el rostro del monito japonés, que incluye versiones individuales de Punch, de su peluche, el orangután Djungelskog que vende la multinacional sueca, y otra donde aparece abrazándolo, tal como en la imagen que dio la vuelta a redes sociales.

De Iztapalapa para el mundo, les presento la nueva colección de conchas inspiradas en el adorable Punch. Él nos enseñó que todos necesitamos algo con lo que sentirnos seguros, y eso puede ser un peluche o una suave concha. — Bestcake CDMX en Facebook.

Las piezas forman parte de una colección llamada “Conchiamalitos”, que está acompañada de figuras de paloma, ajolote, capibara, perro, zorro y la dupla de Punch con su inseparable peluche. Pero en internet ya las bautizaron como “Conchanguitos”.

La caja con todas las figuras tiene un precio de 350 pesos, mientras que el paquete de dos se vende en 120 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Punch el Chango: el mono viral de Japón que fue rechazado al nacer

Conchas inspirada en Punch y su peluche Lupe, lanzada por una panadería en la Ciudad de México. Ampliar

Pero la fiebre no se quedó aquí en México. En Buenos Aires, en el restaurante “El Antojo”, el chef Cristian Franco creó una milanesa con la silueta de Punch y su peluche sobre la carne empanizada.

El chef modeló la milanesa como si fuera plastilina, manteniendo la receta tradicional argentina pero dándole un toque artístico y emotivo. — El Antojo en Instagram.

La historia detrás de Punch comenzó hace siete meses. El primate fue abandonado por su madre al momento del parto. De acuerdo con especialistas, los macacos recién nacidos suelen aferrarse al cuerpo materno para desarrollar fuerza muscular y obtener una sensación básica de seguridad. Pero, ante la ausencia de la madre y después de probar con distintos objetos, el equipo del zoológico optó por entregarle el peluche de IKEA, al que el pequeño se aferró de inmediato.

Expertos han señalado que las altas temperaturas durante la temporada en que nació pudieron influir en la conducta de la madre y en el abandono.