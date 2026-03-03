Punch en Japón: fanático se tatúa al famoso monito y a su orangután en el pecho

La historia del pequeño Punch, un mono que se volvió viral en Japón, sigue generando reacciones en redes sociales. Ahora, un fan llevó su admiración a otro nivel al hacerse un tatuaje del famoso monito junto a su inseparable peluche de orangután en el pecho.

El tatuaje fue realizado por la artista Katie Stenner, quien compartió en video el momento en que terminó el diseño cerca de la clavícula del fanático. La ilustración reproduce una escena muy conocida del animal: Punch arrastrando su peluche dentro de su recinto, una imagen que se volvió popular en internet.

De ser un mono abandonado… a convertirse en una estrella viral. X Ampliar

Hombre se tatua en el pecho al monito Punch y se peluche de orangután

Punch vive en el Zoológico Ichikawa City Zoo, en Japón. El mono fue abandonado por su madre poco después de nacer, por lo que los cuidadores del zoológico tuvieron que criarlo a mano. Para ayudarlo a adaptarse, los trabajadores del lugar le dieron un peluche de orangután que funcionó como una especie de “madre sustituta”, lo que lo ayudó a sentirse acompañado.

Las imágenes del pequeño mono cargando su peluche rápidamente se hicieron virales y despertaron simpatía entre miles de personas en todo el mundo.

When other monkeys start making noise, little Punch immediately hugs his plushie for comfort..🐒🧸😊 pic.twitter.com/u6APUgjklz — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 1, 2026

Punch deberá dejar su peluche para integrarse a la manada en el zoológico de Tokio

En los últimos meses, los cuidadores del zoológico han dado a conocer una nueva etapa en la vida de Punch. Según información del propio parque y medios japoneses, el mono deberá dejar gradualmente su peluche para poder integrarse con otros ejemplares de su especie.

Los especialistas explicaron que el objetivo es que Punch pueda convivir y socializar con la manada, un paso clave para su desarrollo natural.

Punch playing with a new friend he just made..🐒🐾😊 pic.twitter.com/V3QFuiZOyj — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 3, 2026

Aunque el peluche fue fundamental durante su infancia, los cuidadores consideran que mantener ese objeto podría dificultar su adaptación con otros monos. Por ello, el proceso se realizará de forma progresiva para evitar estrés en el animal.

Mientras tanto, Punch sigue siendo una pequeña celebridad en redes sociales. Su historia —desde el abandono al nacimiento, pasando por su famoso peluche y ahora hasta convertirse en un tatuaje— demuestra el impacto que puede tener un animal cuando conecta con millones de personas en internet.