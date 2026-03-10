Lisa de BLACKPINK visita a Monkey Punch, el mono rechazado por su madre y conmueve las redes sociales | FOTOS

Lisa, integrante del grupo de K-pop BLACKPINK, enterneció las redes sociales luego de subir stories donde mostró su visita al Monkey Punch, el monito con su peluche que se ha hecho viral luego de que su mamá lo rechazara.

Te contamos cómo fue la visita de Lisa de BLACKPINK al Monkey Punch en el Ichikawa Zoological and Botanical Gardens en Japón para conocer al primate, cuya historia había emocionado a millones de usuarios en todo el mundo.

¿Como fue la visita de Lisa a Monkey Punch?

Durante su visita al zoológico, Lisa observó a Monkey Punch desde el área de primates e incluso llevó un peluche similar al del mono para llamar su atención y recrear el vínculo que lo hizo famoso en internet.

Las fotos y videos del momento fueron publicados en las historias de Instagram de la cantante, donde se le ve sonriendo y reaccionando con ternura al ver al pequeño animal. El encuentro rápidamente se volvió viral entre fans del K-pop y usuarios de redes sociales.

¿Quién es Monkey Punch y por qué causa tanta ternura?

Monkey Punch es un bebé macaco que se hizo famoso en redes después de que se difundieran videos donde era rechazado por su propia madre y otros monos de su grupo.

Tras el rechazo, los cuidadores del zoológico decidieron darle un peluche de orangután llamado Djungelskog, que se convirtió en su principal apoyo emocional. Las imágenes del pequeño mono abrazando su muñeco se viralizaron rápidamente y despertaron empatía entre miles de usuarios en todo el mundo.

¿Quién es Lisa de BLACKPINK?

Lisa, cuyo nombre real es Lalisa Manobal, es una cantante, rapera y bailarina tailandesa que forma parte del grupo surcoreano BLACKPINK, una de las agrupaciones más populares del K-pop a nivel mundial.

Debutó con el grupo en 2016 y también ha desarrollado una exitosa carrera como solista, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes de su generación. Además de la música, Lisa es una figura relevante en la moda y cuenta con millones de seguidores en redes sociales.