Se reúne presidente del CCE con titular de la SEGOB

Se reúne el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Jose Medina Mora Icaza con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Jose Medina Mora Icaza sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el Subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera, para dialogar sobre la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y el sector empresarial en favor del desarrollo del país.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza CCE diálogo en Washington de cara a la revisión del T-MEC y el arancel cero

¿Qué temas se abordaron en la reunión entre el CCE y Gobernación?

Durante el encuentro tanto el representante del sector empresarial como los funcionarios federales, destacaron la relevancia de impulsar condiciones que promuevan la inversión, el Estado de Derecho, la competitividad y el crecimiento de las empresas, con el objetivo de generar más oportunidades para las y los mexicanos.

El Pdte. @JoseMedinaMora sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaria de Gobernación (@SEGOB_mx), Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_), y el Subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera, para dialogar sobre la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector… pic.twitter.com/5ZQKQQ49Rb — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) March 11, 2026

¿Por qué se fortalecen los acercamientos entre gobierno y empresarios?

Cabe recordar que a principios de diciembre de 2025, tras la asunción de José Medina Mora Icaza como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el periodo 2026-2027, se reportaron acercamientos con el gabinete federal, incluyendo reuniones con la Secretaría de Gobernación.

Síguenos en Google News y encuentra más información