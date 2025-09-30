Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se entregan las tarjetas y cómo saber si fuiste seleccionada para este programa?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo que brinda el Gobierno de México con el objetivo de ayudar a la autonomía económica de las mujeres adultas mayores. Este programa se brinda a las mujeres de 60 y 64 años de edad, pues al cumplir los 65 automáticamente son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Te dejamos todos los detalles sobre las nuevas fechas de entrega de la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuándo y cómo se entregarán las tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se informó a través de la conferencia matutina que todo un mes se dedicarán a entregar las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar para que ninguna de las beneficiarias pierda su acceso al apoyo económico.

Por lo que las fechas en que se entregarán las tarjetas a las seleccionadas será del 7 de octubre al 7 de noviembre, todo de acuerdo a la letra inicial del apellido. Asimismo, agregó que se publicará en la página oficial de la Secretaría del Bienestar el buscador con CURP para que las derechohabientes, sepan qué día, hora y lugar deben ir a recoger su tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar.

También mencionó que aquellas mujeres que no tengan acceso a estas herramientas digitales, podrán recibir un mensaje vía SMS al celular que se brindó el día del registro para hacerles saber la misma información.

La tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar se dará en un sobre sellado, por lo que es importante que la beneficiaria acuda en la cita indicada con su identificación oficial en original y copia, además, no deben olvidar el talón morado del registro de solicitud que se les entregó la primera vez.

¿Cuál es el objetivo de la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con la información oficial, se menciona que el objetivo de obtener esta tarjeta Pensión Mujeres Bienestar es que las mujeres puedan ayudarse a una autonomía económica, reduciendo las brechas que siempre han existido en la sociedad.

Finalmente este apoyo económico tiene el fin de reconocer toda una vida de trabajo de las mujeres, sobre quienes históricamente y de forma inequitativa, han recaído las labores domésticas y de cuidado de las familias.