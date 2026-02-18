¡Adiós a las pensiones millonarias! Sheinbaum envía iniciativa de reforma

La presidenta Cluadia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios del gobierno federal.

¿Cuánto se ahorraría con la reforma?

Desde Palacio Nacional, la Presidenta aseguro que con esta iniciativa se estará ahorrando alrededor de cinco mil millones de pesos, que se usarán en programas del bienestar.

Sheinbaum Pardo explicó que en los siguientes días se van a afinar los últimos detalles y el lunes enviarán la iniciativa al Congreso para su discusión.

Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó en qué consiste la iniciativa.

Hoy, en la #MañaneraDelPueblo junto a la Presidenta @Claudiashein, presentamos la iniciativa de reforma constitucional para poner límite a las jubilaciones y pensiones de altos mandos en entidades públicas.



Proponemos que ninguna pensión de exfuncionarios de confianza pueda… pic.twitter.com/7MpntUYee2 — Esthela Damián (@esthela_damian) February 18, 2026

Detectan pensiones mensuales de hasta un millón de pesos

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que se detectaron pensiones superiores incluso al salario de la presidenta.

“Estamos hablando de pensiones sin privilegios, la presidenta de la República envía a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo”. — Añadió

Señaló que en la extinta Luz y Fuerza del Centro existen poco más de 14 mil extrabajadores que representan un gasto anual de 28 mil millones de pesos. De ellos, 9 mil 457, casi el 70% reciben pensiones mensuales que van de los 100 mil a un millón de pesos.

La presidenta indicó que en los próximos días se afinarán los últimos detalles del proyecto antes de enviarlo formalmente al Congreso de la Unión.