Irán renuncia al Mundial 2026: Ministro de Deportes dice que “no existen condiciones” por la guerra

La selección de Irán se había clasificado al Mundial 2026, pero el Ministro de Deportes anunció su retirada al señalar que “no existen condiciones” para competir en medio de la guerra.

Irán renunció a participar en el Mundial de 2026, así lo anunció el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, en un mensaje transmitido por la televisión, quien justificó la decisión por la guerra que enfrenta el país desde finales de febrero, tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei.

Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera. — Ministro de Deportes Ahmad Donyamali.

Sin embargo, previamente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la selección iraní no tendría impedimentos para competir en el torneo.

Hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante las discusiones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos. — Infantino en su cuenta de Instagram.

Más allá del impacto deportivo, una eventual retirada podría tener consecuencias económicas para la federación iraní. El reglamento de competición del Mundial 2026 establece en su artículo 6 que, si una selección anuncia su retiro con más de 30 días de antelación al inicio del torneo, la comisión organizadora puede imponer una multa mínima de 250 mil francos suizos.

Además de la sanción económica, la federación también estaría obligada a reembolsar los recursos entregados por la FIFA para la preparación del equipo.

